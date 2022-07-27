《異動股》申洲國際跌逾３％失守１０天線，報８２﹒４元

《經濟通通訊社２７日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒１２％，報８２﹒４元，跌穿
１０天線（８４﹒５７５元），最低價８２﹒３５元，最高價８３﹒５元；成交２３﹒２５萬股
，成交金額１９２８﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７６﹒３７萬元，加權平均成交價
８２﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２１１﹒７８萬元，加權平均成交價
８２﹒８８２元。
現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９１，跌
９３點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３５，跌６１點或１﹒３３％；主板成交１３６﹒２４
億元。
上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交６１８﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２３５１，跌５７點或０﹒４６％，成交３８１﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ８２﹒４００ 變動 －３﹒１２％
最高價 ８３﹒５００ 最低價 ８２﹒３５０
成交股數 ２３﹒２５萬股 成交金額 １９２８﹒０６萬
１０天平均 ８４﹒５７５ 歷史波幅％ ３９﹒２７０
２０天平均 ８６﹒６９５ 加權平均價 ８２﹒９２７
５０天平均 ９５﹒２５２ ＲＳＩ１４ ３７﹒５１８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８２﹒４０ －３﹒１２
潤啤（００２９１） ５４﹒９５ －０﹒１８
特步國際（０１３６８） １２﹒９６ －１﹒９７
百威亞太（０１８７６） ２３﹒２０ －０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ９０﹒６５ －２﹒１１
蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒１５ －０﹒７１
李寧（０２３３１） ６５﹒１０ －４﹒５５
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９５ －２﹒９３
海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －２﹒７５
九毛九（０９９２２） １８﹒０４ －２﹒７０
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（ｅｄ）
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