《異動股》申洲國際跌逾３％失守１０天線，報８２﹒４元

《經濟通通訊社２７日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒１２％，報８２﹒４元，跌穿

１０天線（８４﹒５７５元），最低價８２﹒３５元，最高價８３﹒５元；成交２３﹒２５萬股

，成交金額１９２８﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７６﹒３７萬元，加權平均成交價

８２﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２１１﹒７８萬元，加權平均成交價

８２﹒８８２元。

現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９１，跌

９３點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３５，跌６１點或１﹒３３％；主板成交１３６﹒２４

億元。

上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交６１８﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２３５１，跌５７點或０﹒４６％，成交３８１﹒９３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ８２﹒４００ 變動 －３﹒１２％

最高價 ８３﹒５００ 最低價 ８２﹒３５０

成交股數 ２３﹒２５萬股 成交金額 １９２８﹒０６萬

１０天平均 ８４﹒５７５ 歷史波幅％ ３９﹒２７０

２０天平均 ８６﹒６９５ 加權平均價 ８２﹒９２７

５０天平均 ９５﹒２５２ ＲＳＩ１４ ３７﹒５１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

申洲國際（０２３１３） ８２﹒４０ －３﹒１２

潤啤（００２９１） ５４﹒９５ －０﹒１８

特步國際（０１３６８） １２﹒９６ －１﹒９７

百威亞太（０１８７６） ２３﹒２０ －０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ９０﹒６５ －２﹒１１

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒１５ －０﹒７１

李寧（０２３３１） ６５﹒１０ －４﹒５５

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９５ －２﹒９３

海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －２﹒７５

九毛九（０９９２２） １８﹒０４ －２﹒７０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

