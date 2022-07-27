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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌83.200 -1.850 (-2.175%)
大手異動

27/07/2022 09:46

《異動股》申洲國際跌逾３％失守１０天線，報８２﹒４元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒１２％，報８２﹒４元，跌穿
１０天線（８４﹒５７５元），最低價８２﹒３５元，最高價８３﹒５元；成交２３﹒２５萬股
，成交金額１９２８﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７６﹒３７萬元，加權平均成交價
８２﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２１１﹒７８萬元，加權平均成交價
８２﹒８８２元。
　　現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９１，跌
９３點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３５，跌６１點或１﹒３３％；主板成交１３６﹒２４
億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交６１８﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５１，跌５７點或０﹒４６％，成交３８１﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８２﹒４００　變動　　　　　　－３﹒１２％
　　最高價　　　　８３﹒５００　最低價　　　　　８２﹒３５０
　　成交股數　　２３﹒２５萬股　成交金額　　１９２８﹒０６萬
　　１０天平均　　８４﹒５７５　歷史波幅％　　　３９﹒２７０
　　２０天平均　　８６﹒６９５　加權平均價　　　８２﹒９２７
　　５０天平均　　９５﹒２５２　ＲＳＩ１４　　　３７﹒５１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５﹒８６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒４０　－３﹒１２
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒９５　－０﹒１８
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒９６　－１﹒９７
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２０　－０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　９０﹒６５　－２﹒１１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒１５　－０﹒７１
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒１０　－４﹒５５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９５　－２﹒９３
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５４　－２﹒７５
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒０４　－２﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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