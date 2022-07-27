《異動股》李寧跌逾４％失守１０天線，報６５﹒１５元

《經濟通通訊社２７日專訊》李寧（０２３３１）跌４﹒４７％，報６５﹒１５元，跌穿

１０天線（６７﹒０５元），最低價６４﹒７元，創１個月新低，最高價６８元；成交

２０４﹒８１萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

１８９９﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７３８﹒４３萬元，加權

平均成交價６５﹒８７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９９５﹒５８萬元，加權平

均成交價６５﹒８１７元。

現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９０，跌

９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３１，跌６４點或１﹒４１％；主板成交

１４８﹒３５億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１０點或０﹒３２％，成交６６２﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２３４３，跌６４點或０﹒５２％，成交４１４﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ６５﹒１５０ 變動 －４﹒４７％

最高價 ６８﹒０００ 最低價 ６４﹒７００

成交股數 ２０４﹒８１萬股 成交金額 １﹒３５億

１０天平均 ６７﹒０５０ 歷史波幅％ ３４﹒８８９

２０天平均 ６８﹒９５８ 加權平均價 ６５﹒８３０

５０天平均 ６４﹒３３７ ＲＳＩ１４ ４４﹒９４１

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股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

１８９９﹒０３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６５﹒１５ －４﹒４７

潤啤（００２９１） ５５﹒００ －０﹒０９

特步國際（０１３６８） １２﹒９６ －１﹒９７

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ －０﹒４３

安踏體育（０２０２０） ９０﹒１５ －２﹒６５

申洲國際（０２３１３） ８２﹒２０ －３﹒３５

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒２０ －０﹒５６

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９４ －３﹒０７

海底撈（０６８６２） １５﹒５２ －２﹒８８

九毛九（０９９２２） １８﹒１８ －１﹒９４

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（ｅｄ）

