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02331 李寧
即時 按盤價 跌66.100 -2.100 (-3.079%)
大手異動

27/07/2022 09:48

《異動股》李寧跌逾４％失守１０天線，報６５﹒１５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》李寧（０２３３１）跌４﹒４７％，報６５﹒１５元，跌穿
１０天線（６７﹒０５元），最低價６４﹒７元，創１個月新低，最高價６８元；成交
２０４﹒８１萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１８９９﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７３８﹒４３萬元，加權
平均成交價６５﹒８７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９９５﹒５８萬元，加權平
均成交價６５﹒８１７元。
　　現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３１，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
１４８﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１０點或０﹒３２％，成交６６２﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４３，跌６４點或０﹒５２％，成交４１４﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６５﹒１５０　變動　　　　－４﹒４７％
　　最高價　　　　　６８﹒０００　最低價　　　６４﹒７００
　　成交股數　　２０４﹒８１萬股　成交金額　　　１﹒３５億
　　１０天平均　　　６７﹒０５０　歷史波幅％　３４﹒８８９
　　２０天平均　　　６８﹒９５８　加權平均價　６５﹒８３０
　　５０天平均　　　６４﹒３３７　ＲＳＩ１４　４４﹒９４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１８９９﹒０３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒１５　－４﹒４７
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒００　－０﹒０９
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒９６　－１﹒９７
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒１５　－０﹒４３
　　安踏體育（０２０２０）　９０﹒１５　－２﹒６５
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒２０　－３﹒３５
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒２０　－０﹒５６
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９４　－３﹒０７
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５２　－２﹒８８
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒１８　－１﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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