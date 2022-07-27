《異動股》李寧跌逾４％失守１０天線，報６５﹒１５元

《經濟通通訊社２７日專訊》李寧（０２３３１）跌４﹒４７％，報６５﹒１５元，跌穿
１０天線（６７﹒０５元），最低價６４﹒７元，創１個月新低，最高價６８元；成交
２０４﹒８１萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１８９９﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７３８﹒４３萬元，加權
平均成交價６５﹒８７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９９５﹒５８萬元，加權平
均成交價６５﹒８１７元。
現時，恒生指數報２０６７５，跌２３０點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３１，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
１４８﹒３５億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１０點或０﹒３２％，成交６６２﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２３４３，跌６４點或０﹒５２％，成交４１４﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 ６５﹒１５０ 變動 －４﹒４７％
最高價 ６８﹒０００ 最低價 ６４﹒７００
成交股數 ２０４﹒８１萬股 成交金額 １﹒３５億
１０天平均 ６７﹒０５０ 歷史波幅％ ３４﹒８８９
２０天平均 ６８﹒９５８ 加權平均價 ６５﹒８３０
５０天平均 ６４﹒３３７ ＲＳＩ１４ ４４﹒９４１
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股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１８９９﹒０３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６５﹒１５ －４﹒４７
潤啤（００２９１） ５５﹒００ －０﹒０９
特步國際（０１３６８） １２﹒９６ －１﹒９７
百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ －０﹒４３
安踏體育（０２０２０） ９０﹒１５ －２﹒６５
申洲國際（０２３１３） ８２﹒２０ －３﹒３５
蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒２０ －０﹒５６
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９４ －３﹒０７
海底撈（０６８６２） １５﹒５２ －２﹒８８
九毛九（０９９２２） １８﹒１８ －１﹒９４
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（ｅｄ）
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