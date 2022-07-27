  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02020 安踏體育
即時 按盤價 跌89.450 -3.150 (-3.402%)
大手異動

27/07/2022 09:53

《異動股》安踏體育跌逾３％失守１００天線，報８９﹒８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０２％，報８９﹒８元，跌穿
１００天線（９２﹒１９９元），最低價８９﹒８元，最高價９２﹒２元；成交８２﹒７３萬股
，成交金額７５１３﹒７１萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１２５９﹒７４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３２９﹒１５萬元，加權平均成交價
９０﹒４４９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１３６０﹒３５萬元，加權平均成
交價９０﹒５３７元。
　　現時，恒生指數報２０６６５，跌２４０點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０８７，
跌９７點或１﹒３６％；恒生科技指數報４５３０，跌６５點或１﹒４３％；主板成交
１７１﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交７８２﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４６，跌６１點或０﹒５％，成交４８７﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８９﹒８００　變動　　　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　９２﹒２００　最低價　　　　　８９﹒８００
　　成交股數　　８２﹒７３萬股　成交金額　　７５１３﹒７１萬
　　１０天平均　　９２﹒４００　歷史波幅％　　　４５﹒０８２
　　２０天平均　　９４﹒１１７　加權平均價　　　９０﹒８２０
　　５０天平均　　８９﹒８４６　ＲＳＩ１４　　　４５﹒７１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１２５９﹒７４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８９﹒８０　－３﹒０２
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒９０　－０﹒２７
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒９８　－１﹒８２
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２０　－０﹒２２
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒００　－３﹒５９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒２０　－０﹒５６
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒１５　－４﹒４７
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９３　－３﹒２１
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒６２　－２﹒２５
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２６　－１﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰27/07/2022 15:29  《異動股》安踏、李寧跌逾３％，大摩建議低買勿高追

下一篇新聞︰22/07/2022 09:26  《異動股》特步低開近９％，遭丁水波家族等折讓８﹒５％減持股權

其他大手異動
More

20/07/2022 09:52  《異動股》攜程等４家公司上午９：５１異動

19/07/2022 13:08  《異動股》安踏體育挫逾５％失守１００天線，報８９﹒６元

19/07/2022 09:41  《異動股》中國電力等２家公司上午９：４０異動

13/07/2022 09:06  《大手成交》友邦等５家公司上午９：０５市前大手交易

12/07/2022 09:43  《大手成交》安踏一手５０萬股交叉盤，涉資４７７８萬元

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金