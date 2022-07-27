《異動股》安踏體育跌逾３％失守１００天線，報８９﹒８元

《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０２％，報８９﹒８元，跌穿

１００天線（９２﹒１９９元），最低價８９﹒８元，最高價９２﹒２元；成交８２﹒７３萬股

，成交金額７５１３﹒７１萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１２５９﹒７４萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３２９﹒１５萬元，加權平均成交價

９０﹒４４９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１３６０﹒３５萬元，加權平均成

交價９０﹒５３７元。

現時，恒生指數報２０６６５，跌２４０點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０８７，

跌９７點或１﹒３６％；恒生科技指數報４５３０，跌６５點或１﹒４３％；主板成交

１７１﹒９８億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交７８２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２３４６，跌６１點或０﹒５％，成交４８７﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ８９﹒８００ 變動 －３﹒０２％

最高價 ９２﹒２００ 最低價 ８９﹒８００

成交股數 ８２﹒７３萬股 成交金額 ７５１３﹒７１萬

１０天平均 ９２﹒４００ 歷史波幅％ ４５﹒０８２

２０天平均 ９４﹒１１７ 加權平均價 ９０﹒８２０

５０天平均 ８９﹒８４６ ＲＳＩ１４ ４５﹒７１５

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１２５９﹒７４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８９﹒８０ －３﹒０２

潤啤（００２９１） ５４﹒９０ －０﹒２７

特步國際（０１３６８） １２﹒９８ －１﹒８２

百威亞太（０１８７６） ２３﹒２０ －０﹒２２

申洲國際（０２３１３） ８２﹒００ －３﹒５９

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒２０ －０﹒５６

李寧（０２３３１） ６５﹒１５ －４﹒４７

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －３﹒２１

海底撈（０６８６２） １５﹒６２ －２﹒２５

九毛九（０９９２２） １８﹒２６ －１﹒５１

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（ｅｄ）

