《異動股》華寶國際跌近１０％失守１００天線，報４﹒１９元

《經濟通通訊社２７日專訊》華寶國際（００３３６）跌９﹒８９％，報４﹒１９元，跌穿
１００天線（４﹒５４６元），最低價４﹒１８元，創１個月新低，最高價４﹒５５元；成交
８０４﹒９萬股，成交金額３５０４﹒４９萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５３４﹒５２萬元，加權
平均成交價４﹒３５８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８０﹒６１萬元，加權平均成
交價４﹒３７２元。
現時，恒生指數報２０６８０，跌２２５點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７０９４，
跌９１點或１﹒２７％；恒生科技指數報４５３２，跌６３點或１﹒３９％；主板成交
１８３﹒３１億元。
上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交８４１﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２３４８，跌６０點或０﹒４９％，成交５２１﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１９０ 變動 －９﹒８９％
最高價 ４﹒５５０ 最低價 ４﹒１８０
成交股數 ８０４﹒９萬股 成交金額 ３５０４﹒４９萬
１０天平均 ５﹒６３２ 歷史波幅％ １７７﹒４６９
２０天平均 ５﹒９６７ 加權平均價 ４﹒３５４
５０天平均 ４﹒９６３ ＲＳＩ１４ ３６﹒８７１
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２０﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華寶國際（００３３６） ４﹒１９ －９﹒８９
阜豐集團（００５４６） ４﹒７４ －１﹒０４
頤海國際（０１５７９） ２４﹒３０ －０﹒２１
味丹國際（０２３１７） ０﹒６２ 無升跌
中國波頓（０３３１８） ３﹒２６ ＋１﹒２４
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（ｅｄ）
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