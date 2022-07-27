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00336 華寶國際
即時 按盤價 跌4.090 -0.560 (-12.043%)
大手異動

27/07/2022 09:56

《異動股》華寶國際跌近１０％失守１００天線，報４﹒１９元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華寶國際（００３３６）跌９﹒８９％，報４﹒１９元，跌穿
１００天線（４﹒５４６元），最低價４﹒１８元，創１個月新低，最高價４﹒５５元；成交
８０４﹒９萬股，成交金額３５０４﹒４９萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５３４﹒５２萬元，加權
平均成交價４﹒３５８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８０﹒６１萬元，加權平均成
交價４﹒３７２元。
　　現時，恒生指數報２０６８０，跌２２５點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７０９４，
跌９１點或１﹒２７％；恒生科技指數報４５３２，跌６３點或１﹒３９％；主板成交
１８３﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交８４１﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４８，跌６０點或０﹒４９％，成交５２１﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒１９０　變動　　　　　　－９﹒８９％
　　最高價　　　　　４﹒５５０　最低價　　　　　　４﹒１８０
　　成交股數　　８０４﹒９萬股　成交金額　　３５０４﹒４９萬
　　１０天平均　　　５﹒６３２　歷史波幅％　　１７７﹒４６９
　　２０天平均　　　５﹒９６７　加權平均價　　　　４﹒３５４
　　５０天平均　　　４﹒９６３　ＲＳＩ１４　　　３６﹒８７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２０﹒０８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華寶國際（００３３６）　　４﹒１９　－９﹒８９
　　阜豐集團（００５４６）　　４﹒７４　－１﹒０４
　　頤海國際（０１５７９）　２４﹒３０　－０﹒２１
　　味丹國際（０２３１７）　　０﹒６２　　　無升跌
　　中國波頓（０３３１８）　　３﹒２６　＋１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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