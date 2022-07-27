《異動股》華寶國際跌近１０％失守１００天線，報４﹒１９元

《經濟通通訊社２７日專訊》華寶國際（００３３６）跌９﹒８９％，報４﹒１９元，跌穿

１００天線（４﹒５４６元），最低價４﹒１８元，創１個月新低，最高價４﹒５５元；成交

８０４﹒９萬股，成交金額３５０４﹒４９萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

１５２０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５３４﹒５２萬元，加權

平均成交價４﹒３５８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８０﹒６１萬元，加權平均成

交價４﹒３７２元。

現時，恒生指數報２０６８０，跌２２５點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７０９４，

跌９１點或１﹒２７％；恒生科技指數報４５３２，跌６３點或１﹒３９％；主板成交

１８３﹒３１億元。

上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交８４１﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２３４８，跌６０點或０﹒４９％，成交５２１﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１９０ 變動 －９﹒８９％

最高價 ４﹒５５０ 最低價 ４﹒１８０

成交股數 ８０４﹒９萬股 成交金額 ３５０４﹒４９萬

１０天平均 ５﹒６３２ 歷史波幅％ １７７﹒４６９

２０天平均 ５﹒９６７ 加權平均價 ４﹒３５４

５０天平均 ４﹒９６３ ＲＳＩ１４ ３６﹒８７１

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

１５２０﹒０８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華寶國際（００３３６） ４﹒１９ －９﹒８９

阜豐集團（００５４６） ４﹒７４ －１﹒０４

頤海國際（０１５７９） ２４﹒３０ －０﹒２１

味丹國際（０２３１７） ０﹒６２ 無升跌

中國波頓（０３３１８） ３﹒２６ ＋１﹒２４

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（ｅｄ）

