《異動股》凱升控股（００１０２）升逾１５％，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２７日專訊》凱升控股（００１０２）升１５﹒３８％，報０﹒２１元，最

高價０﹒２２６元，最低價０﹒１６９元；成交１８００﹒８萬股，成交金額３４９﹒２８萬元

；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根

大通，金額１８﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時最大淨被動賣出券商為新富證

券，金額２３﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒２元。

現時，恒生指數報２０６７１，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９２，

跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交

１９１﹒６５億元。

上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交８８２﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２３６５，跌４３點或０﹒３５％，成交５４８﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１０ 變動 ＋１５﹒３８％

最高價 ０﹒２２６ 最低價 ０﹒１６９

成交股數 １８００﹒８萬股 成交金額 ３４９﹒２８萬

１０天平均 ０﹒２４２ 歷史波幅％ ３９５﹒６８３

２０天平均 ０﹒１６４ 加權平均價 ０﹒１９４

５０天平均 ０﹒１１９ ＲＳＩ１４ ６０﹒２２５

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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升控股（００１０２） ０﹒２１ ＋１５﹒３８

銀娛（０００２７） ４５﹒５０ －２﹒０５

新濠（００２００） ５﹒４７ －２﹒１５

信德集團（００２４２） １﹒４８ －１﹒３３

澳博（００８８０） ３﹒３２ －１﹒７８

永利澳門（０１１２８） ５﹒００ －１﹒９６

ＯＫＵＲＡ（０１６５５） ０﹒４２ ＋１﹒２０

金沙（０１９２８） １８﹒３８ －１﹒７１

美高梅（０２２８２） ４﹒２７ －１﹒１６

金界控股（０３９１８） ７﹒３８ －１﹒４７

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（ｅｄ）

