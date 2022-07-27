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00102 凱升控股
即時 按盤價 升0.191 +0.009 (+4.945%)
大手異動

27/07/2022 09:58

《異動股》凱升控股（００１０２）升逾１５％，報０﹒２１元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》凱升控股（００１０２）升１５﹒３８％，報０﹒２１元，最
高價０﹒２２６元，最低價０﹒１６９元；成交１８００﹒８萬股，成交金額３４９﹒２８萬元
；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
大通，金額１８﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時最大淨被動賣出券商為新富證
券，金額２３﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒２元。
　　現時，恒生指數報２０６７１，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９２，
跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交
１９１﹒６５億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交８８２﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６５，跌４３點或０﹒３５％，成交５４８﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２１０　變動　　　　＋１５﹒３８％
　　最高價　　　　　　０﹒２２６　最低價　　　　　０﹒１６９
　　成交股數　　１８００﹒８萬股　成交金額　　３４９﹒２８萬
　　１０天平均　　　　０﹒２４２　歷史波幅％　３９５﹒６８３
　　２０天平均　　　　０﹒１６４　加權平均價　　　０﹒１９４
　　５０天平均　　　　０﹒１１９　ＲＳＩ１４　　６０﹒２２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒２１　＋１５﹒３８
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒５０　　－２﹒０５
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒４７　　－２﹒１５
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４８　　－１﹒３３
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒３２　　－１﹒７８
　　永利澳門（０１１２８）　　　５﹒００　　－１﹒９６
　　ＯＫＵＲＡ（０１６５５）　　０﹒４２　　＋１﹒２０
　　金沙（０１９２８）　　　　１８﹒３８　　－１﹒７１
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒２７　　－１﹒１６
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒３８　　－１﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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