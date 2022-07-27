《異動股》凱升控股（００１０２）升逾１５％，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２７日專訊》凱升控股（００１０２）升１５﹒３８％，報０﹒２１元，最
高價０﹒２２６元，最低價０﹒１６９元；成交１８００﹒８萬股，成交金額３４９﹒２８萬元
；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
大通，金額１８﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時最大淨被動賣出券商為新富證
券，金額２３﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒２元。
現時，恒生指數報２０６７１，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９２，
跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交
１９１﹒６５億元。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交８８２﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２３６５，跌４３點或０﹒３５％，成交５４８﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１０ 變動 ＋１５﹒３８％
最高價 ０﹒２２６ 最低價 ０﹒１６９
成交股數 １８００﹒８萬股 成交金額 ３４９﹒２８萬
１０天平均 ０﹒２４２ 歷史波幅％ ３９５﹒６８３
２０天平均 ０﹒１６４ 加權平均價 ０﹒１９４
５０天平均 ０﹒１１９ ＲＳＩ１４ ６０﹒２２５
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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒６３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升控股（００１０２） ０﹒２１ ＋１５﹒３８
銀娛（０００２７） ４５﹒５０ －２﹒０５
新濠（００２００） ５﹒４７ －２﹒１５
信德集團（００２４２） １﹒４８ －１﹒３３
澳博（００８８０） ３﹒３２ －１﹒７８
永利澳門（０１１２８） ５﹒００ －１﹒９６
ＯＫＵＲＡ（０１６５５） ０﹒４２ ＋１﹒２０
金沙（０１９２８） １８﹒３８ －１﹒７１
美高梅（０２２８２） ４﹒２７ －１﹒１６
金界控股（０３９１８） ７﹒３８ －１﹒４７
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（ｅｄ）
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