《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾５％，報１３０﹒１元

《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１３０﹒１元，較

ＡＤＲ收市低１﹒１９％，最低價１３０﹒１元，創１個月新低，最高價１３３元；成交

１２８﹒０４萬股，成交金額１﹒６８億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出

５２９３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８１２﹒９３萬元，加權平

均成交價１３１﹒４３７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５４８﹒６３萬元

，加權平均成交價１３１﹒２１２元。

現時，恒生指數報２０６４０，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０８０，

跌１０４點或１﹒４６％；恒生科技指數報４５２３，跌７２點或１﹒５９％；主板成交

２１９﹒４４億元。

上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交１００５﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２３６５，跌４２點或０﹒３４％，成交６３０﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 １３０﹒１００ 變動 －５﹒１１％

最高價 １３３﹒０００ 最低價 １３０﹒１００

成交股數 １２８﹒０４萬股 成交金額 １﹒６８億

１０天平均 １４３﹒０００ 歷史波幅％ ５８﹒６１７

２０天平均 １４６﹒４４５ 加權平均價 １３１﹒３７８

５０天平均 １２８﹒４７３ ＲＳＩ１４ ４１﹒４６８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５２９３﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １３０﹒１０ －５﹒１１

騰訊（００７００） ３２４﹒２０ －１﹒５８

快手（０１０２４） ８４﹒３５ －０﹒３５

小米（０１８１０） １２﹒７２ －１﹒５５

美團（０３６９０） １９０﹒３０ －０﹒２１

京東集團（０９６１８） ２４７﹒４０ －１﹒５９

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒０５ －２﹒７３

百度（０９８８８） １３５﹒９０ －３﹒０７

阿里（０９９８８） １００﹒２０ －４﹒０２

網易（０９９９９） １４９﹒７０ －１﹒３８

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（ｅｄ）

