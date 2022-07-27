《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾５％，報１３０﹒１元

《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１３０﹒１元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１９％，最低價１３０﹒１元，創１個月新低，最高價１３３元；成交
１２８﹒０４萬股，成交金額１﹒６８億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
５２９３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８１２﹒９３萬元，加權平
均成交價１３１﹒４３７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５４８﹒６３萬元
，加權平均成交價１３１﹒２１２元。
現時，恒生指數報２０６４０，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０８０，
跌１０４點或１﹒４６％；恒生科技指數報４５２３，跌７２點或１﹒５９％；主板成交
２１９﹒４４億元。
上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交１００５﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２３６５，跌４２點或０﹒３４％，成交６３０﹒３９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １３０﹒１００ 變動 －５﹒１１％
最高價 １３３﹒０００ 最低價 １３０﹒１００
成交股數 １２８﹒０４萬股 成交金額 １﹒６８億
１０天平均 １４３﹒０００ 歷史波幅％ ５８﹒６１７
２０天平均 １４６﹒４４５ 加權平均價 １３１﹒３７８
５０天平均 １２８﹒４７３ ＲＳＩ１４ ４１﹒４６８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５２９３﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
理想汽車（０２０１５） １３０﹒１０ －５﹒１１
騰訊（００７００） ３２４﹒２０ －１﹒５８
快手（０１０２４） ８４﹒３５ －０﹒３５
小米（０１８１０） １２﹒７２ －１﹒５５
美團（０３６９０） １９０﹒３０ －０﹒２１
京東集團（０９６１８） ２４７﹒４０ －１﹒５９
小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒０５ －２﹒７３
百度（０９８８８） １３５﹒９０ －３﹒０７
阿里（０９９８８） １００﹒２０ －４﹒０２
網易（０９９９９） １４９﹒７０ －１﹒３８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動