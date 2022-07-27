  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌131.500 -5.600 (-4.085%)
大手異動

27/07/2022 10:04

《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾５％，報１３０﹒１元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１３０﹒１元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１９％，最低價１３０﹒１元，創１個月新低，最高價１３３元；成交
１２８﹒０４萬股，成交金額１﹒６８億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
５２９３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８１２﹒９３萬元，加權平
均成交價１３１﹒４３７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５４８﹒６３萬元
，加權平均成交價１３１﹒２１２元。
　　現時，恒生指數報２０６４０，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０８０，
跌１０４點或１﹒４６％；恒生科技指數報４５２３，跌７２點或１﹒５９％；主板成交
２１９﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交１００５﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６５，跌４２點或０﹒３４％，成交６３０﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３０﹒１００　變動　　　　　－５﹒１１％
　　最高價　　　　１３３﹒０００　最低價　　　１３０﹒１００
　　成交股數　　１２８﹒０４萬股　成交金額　　　　１﹒６８億
　　１０天平均　　１４３﹒０００　歷史波幅％　　５８﹒６１７
　　２０天平均　　１４６﹒４４５　加權平均價　１３１﹒３７８
　　５０天平均　　１２８﹒４７３　ＲＳＩ１４　　４１﹒４６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５２９３﹒８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒１０　－５﹒１１
　　騰訊（００７００）　　　３２４﹒２０　－１﹒５８
　　快手（０１０２４）　　　　８４﹒３５　－０﹒３５
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７２　－１﹒５５
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒３０　－０﹒２１
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒４０　－１﹒５９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒０５　－２﹒７３
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒９０　－３﹒０７
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒２０　－４﹒０２
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒７０　－１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰27/07/2022 09:31  《異動股》吉利（１７５）低開近３％，上半年首十省客車銷量下降

其他大手異動
More

25/07/2022 10:39  《中概異動》小鵬挫７％，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

25/07/2022 09:30  《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾６％，報１３３元

22/07/2022 09:33  《異動股》傲迪瑪汽車等２家公司上午９：３２異動

22/07/2022 09:30  《異動股》吉利（００１７５）高開近１％，母企布局電池產業鏈

20/07/2022 09:41  《中概異動》小鵬高開１％，與一嗨出行戰略合作，今交付首批汽車

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金