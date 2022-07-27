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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.580 -0.210 (-4.384%)
大手異動

27/07/2022 10:05

《異動股》加科思－Ｂ跌近３％創新低，報４﹒６６元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌２﹒７１％，報４﹒６６元，最
低價４﹒６６元，創上市新低，最高價４﹒８２元；成交３﹒９９萬股，成交金額１８﹒７５萬
元；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出１５﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額５﹒４１萬元，加權平均成交價４﹒６８６元；現時最大淨被動賣出券商為
耀才證券國際，金額５７１２元，加權平均成交價４﹒７６元。以現價計，該股暫連跌４日，累
計跌幅７﹒９１％。
　　現時，恒生指數報２０６４３，跌２６２點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７０８１，
跌１０３點或１﹒４５％；恒生科技指數報４５２５，跌７０點或１﹒５４％；主板成交
２２２﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交１０２３﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５９，跌４９點或０﹒４％，成交６４３﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒６６０　變動　　　　－２﹒７１％
　　最高價　　　　４﹒８２０　最低價　　　　４﹒６６０
　　成交股數　　３﹒９９萬股　成交金額　　１８﹒７５萬
　　１０天平均　　４﹒９３０　歷史波幅％　４２﹒７３３
　　２０天平均　　５﹒３６８　加權平均價　　４﹒６９９
　　５０天平均　　６﹒５０２　ＲＳＩ１４　２１﹒８０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出１５﹒４７萬元；暫連跌４日
，累計跌幅７﹒９１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思－Ｂ（０１１６７）　　　　　４﹒６６　－２﹒７１
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２８﹒５５　－１﹒７２
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３３﹒７５　－１﹒１７
　　維亞生物（０１８７３）　　　　　　２﹒１８　－３﹒５４
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３７﹒００　－１﹒６０
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　６﹒３１　－０﹒６３
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　９﹒９９　＋５﹒１６
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　８０﹒５０　－０﹒８０
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０６﹒９０　－０﹒８３
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　７０﹒００　－２﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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