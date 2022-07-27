《異動股》加科思－Ｂ跌近３％創新低，報４﹒６６元

《經濟通通訊社２７日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌２﹒７１％，報４﹒６６元，最
低價４﹒６６元，創上市新低，最高價４﹒８２元；成交３﹒９９萬股，成交金額１８﹒７５萬
元；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出１５﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額５﹒４１萬元，加權平均成交價４﹒６８６元；現時最大淨被動賣出券商為
耀才證券國際，金額５７１２元，加權平均成交價４﹒７６元。以現價計，該股暫連跌４日，累
計跌幅７﹒９１％。
現時，恒生指數報２０６４３，跌２６２點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７０８１，
跌１０３點或１﹒４５％；恒生科技指數報４５２５，跌７０點或１﹒５４％；主板成交
２２２﹒２３億元。
上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交１０２３﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２３５９，跌４９點或０﹒４％，成交６４３﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒６６０ 變動 －２﹒７１％
最高價 ４﹒８２０ 最低價 ４﹒６６０
成交股數 ３﹒９９萬股 成交金額 １８﹒７５萬
１０天平均 ４﹒９３０ 歷史波幅％ ４２﹒７３３
２０天平均 ５﹒３６８ 加權平均價 ４﹒６９９
５０天平均 ６﹒５０２ ＲＳＩ１４ ２１﹒８０５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出１５﹒４７萬元；暫連跌４日
，累計跌幅７﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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加科思－Ｂ（０１１６７） ４﹒６６ －２﹒７１
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒５５ －１﹒７２
信達生物（０１８０１） ３３﹒７５ －１﹒１７
維亞生物（０１８７３） ２﹒１８ －３﹒５４
君實生物（０１８７７） ３７﹒００ －１﹒６０
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３１ －０﹒６３
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ９﹒９９ ＋５﹒１６
藥明生物（０２２６９） ８０﹒５０ －０﹒８０
百濟神州（０６１６０） １０６﹒９０ －０﹒８３
康希諾（０６１８５） ７０﹒００ －２﹒５１
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（ｅｄ）
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