《異動股》銀娛（２７）跌逾３％失守２０天線，報４５﹒０５元

《經濟通通訊社２７日專訊》銀娛（０００２７）跌３﹒０１％，報４５﹒０５元，跌穿
２０天線（４５﹒８３元），最低價４５﹒０５元，最高價４６﹒３元；成交８０﹒２３萬股，
成交金額３６６０﹒１３萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入４６５﹒４６萬元。
現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１６﹒４８萬
元，加權平均成交價４５﹒４５４元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額
４７７﹒２８萬元，加權平均成交價４５﹒５６２元。
現時，恒生指數報２０６５３，跌２５２點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８３，
跌１０１點或１﹒４２％；恒生科技指數報４５２５，跌７０點或１﹒５４％；主板成交
２５３﹒６億元。
上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１７％，成交１１５５﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２３８３，跌２５點或０﹒２％，成交７３０﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒０５０ 變動 －３﹒０１％
最高價 ４６﹒３００ 最低價 ４５﹒０５０
成交股數 ８０﹒２３萬股 成交金額 ３６６０﹒１３萬
１０天平均 ４５﹒３９０ 歷史波幅％ ４０﹒４７６
２０天平均 ４５﹒８３０ 加權平均價 ４５﹒６２１
５０天平均 ４３﹒３６８ ＲＳＩ１４ ５０﹒７４７
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入４６５﹒４６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４５﹒０５０ －３﹒０１
凱升控股（００１０２） ０﹒２０３ ＋１１﹒５４
新濠（００２００） ５﹒４２０ －３﹒０４
信德集團（００２４２） １﹒４８０ －１﹒３３
澳博（００８８０） ３﹒２７０ －３﹒２５
永利澳門（０１１２８） ４﹒９８０ －２﹒３５
ＯＫＵＲＡ（０１６５５） ０﹒４２０ ＋１﹒２０
金沙（０１９２８） １８﹒３４０ －１﹒９３
美高梅（０２２８２） ４﹒２７０ －１﹒１６
金界控股（０３９１８） ７﹒３８０ －１﹒４７
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（ｅｄ）
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