《異動股》銀娛（２７）跌逾３％失守２０天線，報４５﹒０５元

《經濟通通訊社２７日專訊》銀娛（０００２７）跌３﹒０１％，報４５﹒０５元，跌穿

２０天線（４５﹒８３元），最低價４５﹒０５元，最高價４６﹒３元；成交８０﹒２３萬股，

成交金額３６６０﹒１３萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入４６５﹒４６萬元。

現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１６﹒４８萬

元，加權平均成交價４５﹒４５４元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額

４７７﹒２８萬元，加權平均成交價４５﹒５６２元。

現時，恒生指數報２０６５３，跌２５２點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８３，

跌１０１點或１﹒４２％；恒生科技指數報４５２５，跌７０點或１﹒５４％；主板成交

２５３﹒６億元。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１７％，成交１１５５﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２３８３，跌２５點或０﹒２％，成交７３０﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４５﹒０５０ 變動 －３﹒０１％

最高價 ４６﹒３００ 最低價 ４５﹒０５０

成交股數 ８０﹒２３萬股 成交金額 ３６６０﹒１３萬

１０天平均 ４５﹒３９０ 歷史波幅％ ４０﹒４７６

２０天平均 ４５﹒８３０ 加權平均價 ４５﹒６２１

５０天平均 ４３﹒３６８ ＲＳＩ１４ ５０﹒７４７

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入４６５﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀娛（０００２７） ４５﹒０５０ －３﹒０１

凱升控股（００１０２） ０﹒２０３ ＋１１﹒５４

新濠（００２００） ５﹒４２０ －３﹒０４

信德集團（００２４２） １﹒４８０ －１﹒３３

澳博（００８８０） ３﹒２７０ －３﹒２５

永利澳門（０１１２８） ４﹒９８０ －２﹒３５

ＯＫＵＲＡ（０１６５５） ０﹒４２０ ＋１﹒２０

金沙（０１９２８） １８﹒３４０ －１﹒９３

美高梅（０２２８２） ４﹒２７０ －１﹒１６

金界控股（０３９１８） ７﹒３８０ －１﹒４７

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（ｅｄ）

