《異動股》碧桂園挫逾１５％失守１０天線，報３﹒１６元

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）跌１５﹒０５％，報３﹒１６元，跌穿
１０天線（３﹒３７２元），最低價３﹒１６元，最高價３﹒４１元；成交１﹒５５億股，成交
金額５﹒０７億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６３８﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒２５７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５１４４﹒２萬元，加權平均成交價３﹒２６５元
。
現時，恒生指數報２０６５２，跌２５３點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８２，
跌１０３點或１﹒４４％；恒生科技指數報４５２８，跌６７點或１﹒４８％；主板成交
２６２﹒３億元。
上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１１９９﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交７５７﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒１６０ 變動 －１５﹒０５％
最高價 ３﹒４１０ 最低價 ３﹒１６０
成交股數 １﹒５５億股 成交金額 ５﹒０７億
１０天平均 ３﹒３７２ 歷史波幅％ ８１﹒０２３
２０天平均 ３﹒９１０ 加權平均價 ３﹒２６９
５０天平均 ４﹒３４２ ＲＳＩ１４ ３４﹒２９７
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒１６ －１５﹒０５
中海外（００６８８） ２１﹒９５ －３﹒５２
中國金茂（００８１７） １﹒８６ －３﹒６３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５ －１０﹒３６
龍湖（００９６０） ２７﹒６５ －６﹒１１
新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －６﹒０４
潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －２﹒９２
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －６﹒６３
萬科企業（０２２０２） １５﹒３８ －２﹒９０
綠城（０３９００） １５﹒７２ －４﹒０３
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（ｅｄ）
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