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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.160 -0.560 (-15.054%)
大手異動

27/07/2022 10:16

《異動股》碧桂園挫逾１５％失守１０天線，報３﹒１６元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）跌１５﹒０５％，報３﹒１６元，跌穿
１０天線（３﹒３７２元），最低價３﹒１６元，最高價３﹒４１元；成交１﹒５５億股，成交
金額５﹒０７億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６３８﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒２５７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５１４４﹒２萬元，加權平均成交價３﹒２６５元

　　現時，恒生指數報２０６５２，跌２５３點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８２，
跌１０３點或１﹒４４％；恒生科技指數報４５２８，跌６７點或１﹒４８％；主板成交
２６２﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１１９９﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交７５７﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒１６０　變動　　　　－１５﹒０５％
　　最高價　　　　３﹒４１０　最低價　　　　　３﹒１６０
　　成交股數　　１﹒５５億股　成交金額　　　　５﹒０７億
　　１０天平均　　３﹒３７２　歷史波幅％　　８１﹒０２３
　　２０天平均　　３﹒９１０　加權平均價　　　３﹒２６９
　　５０天平均　　４﹒３４２　ＲＳＩ１４　　３４﹒２９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１６　－１５﹒０５
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９５　　－３﹒５２
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒８６　　－３﹒６３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２５　－１０﹒３６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒６５　　－６﹒１１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８０　　－６﹒０４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒３０　　－２﹒９２
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６９　　－６﹒６３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３８　　－２﹒９０
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒７２　　－４﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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