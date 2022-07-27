《異動股》碧桂園挫逾１５％失守１０天線，報３﹒１６元

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）跌１５﹒０５％，報３﹒１６元，跌穿

１０天線（３﹒３７２元），最低價３﹒１６元，最高價３﹒４１元；成交１﹒５５億股，成交

金額５﹒０７億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６３８﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒２５７元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５１４４﹒２萬元，加權平均成交價３﹒２６５元

。

現時，恒生指數報２０６５２，跌２５３點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８２，

跌１０３點或１﹒４４％；恒生科技指數報４５２８，跌６７點或１﹒４８％；主板成交

２６２﹒３億元。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１１９９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交７５７﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒１６０ 變動 －１５﹒０５％

最高價 ３﹒４１０ 最低價 ３﹒１６０

成交股數 １﹒５５億股 成交金額 ５﹒０７億

１０天平均 ３﹒３７２ 歷史波幅％ ８１﹒０２３

２０天平均 ３﹒９１０ 加權平均價 ３﹒２６９

５０天平均 ４﹒３４２ ＲＳＩ１４ ３４﹒２９７

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０７８﹒４９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒１６ －１５﹒０５

中海外（００６８８） ２１﹒９５ －３﹒５２

中國金茂（００８１７） １﹒８６ －３﹒６３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５ －１０﹒３６

龍湖（００９６０） ２７﹒６５ －６﹒１１

新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －６﹒０４

潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －２﹒９２

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －６﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒３８ －２﹒９０

綠城（０３９００） １５﹒７２ －４﹒０３

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（ｅｄ）

