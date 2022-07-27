《異動股》潤地跌近３％失守５０天線，報３３﹒３元

《經濟通通訊社２７日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒９２％，報３３﹒３元，跌穿５０
天線（３３﹒９３２元），最低價３３﹒２５元，最高價３４﹒１元；成交１９１﹒１１萬股，
成交金額６４１４﹒７萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元。現時
最大淨被動買入券商為ＩＭＣ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ，金額３３５﹒５３萬元，加權平均
成交價３３﹒４９７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒８４萬元，加權平均成
交價３３﹒６０４元。
現時，恒生指數報２０６３１，跌２７４點或１﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌１１０點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５２１，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
２６５﹒９３億元。
上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１２１２﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０１，跌７點或０﹒０６％，成交７６８﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒３００ 變動 －２﹒９２％
最高價 ３４﹒１００ 最低價 ３３﹒２５０
成交股數 １９１﹒１１萬股 成交金額 ６４１４﹒７萬
１０天平均 ３３﹒５６０ 歷史波幅％ ３４﹒６５２
２０天平均 ３４﹒８８０ 加權平均價 ３３﹒５６５
５０天平均 ３３﹒９３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒３１４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －２﹒９２
中海外（００６８８） ２１﹒９５ －３﹒５２
中國金茂（００８１７） １﹒８６ －３﹒６３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５ －１０﹒３６
龍湖（００９６０） ２７﹒５５ －６﹒４５
新城發展（０１０３０） ２﹒７９ －６﹒３８
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －６﹒６３
碧桂園（０２００７） ３﹒１７ －１４﹒７８
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －２﹒７８
綠城（０３９００） １５﹒７２ －４﹒０３
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（ｅｄ）
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