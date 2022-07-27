《異動股》潤地跌近３％失守５０天線，報３３﹒３元

《經濟通通訊社２７日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒９２％，報３３﹒３元，跌穿５０

天線（３３﹒９３２元），最低價３３﹒２５元，最高價３４﹒１元；成交１９１﹒１１萬股，

成交金額６４１４﹒７萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元。現時

最大淨被動買入券商為ＩＭＣ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ，金額３３５﹒５３萬元，加權平均

成交價３３﹒４９７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒８４萬元，加權平均成

交價３３﹒６０４元。

現時，恒生指數報２０６３１，跌２７４點或１﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７４，

跌１１０點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５２１，跌７４點或１﹒６２％；主板成交

２６５﹒９３億元。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１２１２﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０１，跌７點或０﹒０６％，成交７６８﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３３﹒３００ 變動 －２﹒９２％

最高價 ３４﹒１００ 最低價 ３３﹒２５０

成交股數 １９１﹒１１萬股 成交金額 ６４１４﹒７萬

１０天平均 ３３﹒５６０ 歷史波幅％ ３４﹒６５２

２０天平均 ３４﹒８８０ 加權平均價 ３３﹒５６５

５０天平均 ３３﹒９３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒３１４

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －２﹒９２

中海外（００６８８） ２１﹒９５ －３﹒５２

中國金茂（００８１７） １﹒８６ －３﹒６３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５ －１０﹒３６

龍湖（００９６０） ２７﹒５５ －６﹒４５

新城發展（０１０３０） ２﹒７９ －６﹒３８

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －６﹒６３

碧桂園（０２００７） ３﹒１７ －１４﹒７８

萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －２﹒７８

綠城（０３９００） １５﹒７２ －４﹒０３

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（ｅｄ）

