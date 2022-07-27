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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌33.600 -0.700 (-2.041%)
大手異動

27/07/2022 10:17

《異動股》潤地跌近３％失守５０天線，報３３﹒３元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒９２％，報３３﹒３元，跌穿５０
天線（３３﹒９３２元），最低價３３﹒２５元，最高價３４﹒１元；成交１９１﹒１１萬股，
成交金額６４１４﹒７萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元。現時
最大淨被動買入券商為ＩＭＣ　ＡＳＩＡ　ＰＡＣＩＦＩＣ，金額３３５﹒５３萬元，加權平均
成交價３３﹒４９７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒８４萬元，加權平均成
交價３３﹒６０４元。
　　現時，恒生指數報２０６３１，跌２７４點或１﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌１１０點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５２１，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
２６５﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交１２１２﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０１，跌７點或０﹒０６％，成交７６８﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３３﹒３００　變動　　　　　－２﹒９２％
　　最高價　　　　　３４﹒１００　最低價　　　　３３﹒２５０
　　成交股數　　１９１﹒１１萬股　成交金額　　６４１４﹒７萬
　　１０天平均　　　３３﹒５６０　歷史波幅％　　３４﹒６５２
　　２０天平均　　　３４﹒８８０　加權平均價　　３３﹒５６５
　　５０天平均　　　３３﹒９３２　ＲＳＩ１４　　４５﹒３１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出９６﹒７５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒３０　　－２﹒９２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９５　　－３﹒５２
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒８６　　－３﹒６３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２５　－１０﹒３６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒５５　　－６﹒４５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７９　　－６﹒３８
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６９　　－６﹒６３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１７　－１４﹒７８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　　－２﹒７８
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒７２　　－４﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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