《異動股》中船防務（００３１７）漲近１０％，報７﹒３４元

《經濟通通訊社２７日專訊》中船防務（００３１７）升９﹒８８％，報７﹒３４元，最高
價７﹒３６元，創１個月新高，最低價６﹒７２元；成交３２４﹒１２萬股，成交金額
２３１７﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０５﹒４４萬元，加權平均成交價７﹒１３４元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０１﹒７萬元，加權平均成交價７﹒１４２元
。
現時，恒生指數報２０６６４，跌２４１點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３６，跌５９點或１﹒２９％；主板成交
２７５﹒０９億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交１２５６﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２７，升１９點或０﹒１６％，成交８０２﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒３４０ 變動 ＋９﹒８８％
最高價 ７﹒３６０ 最低價 ６﹒７２０
成交股數 ３２４﹒１２萬股 成交金額 ２３１７﹒３７萬
１０天平均 ６﹒７２２ 歷史波幅％ ４３﹒８４８
２０天平均 ６﹒３８４ 加權平均價 ７﹒１５０
５０天平均 ５﹒８９６ ＲＳＩ１４ ７２﹒３０８
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中船防務（００３１７） ７﹒３４ ＋９﹒８８
東風集團股份（００４８９） ５﹒５１ －１﹒４３
勝獅貨櫃（００７１６） ０﹒９６ －１﹒０３
翼辰實業（０１５９６） ４﹒３２ －０﹒６９
中車（０１７６６） ２﹒９０ －０﹒６８
中集車輛（０１８３９） ５﹒０６ －１﹒３６
中集集團（０２０３９） ７﹒７４ －１﹒３８
濰柴動力（０２３３８） １１﹒５８ －０﹒５２
重汽（０３８０８） ９﹒４６ －１﹒３６
時代電氣（０３８９８） ３４﹒８５ －１﹒２７
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（ｅｄ）
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