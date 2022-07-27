《異動股》中船防務（００３１７）漲近１０％，報７﹒３４元

《經濟通通訊社２７日專訊》中船防務（００３１７）升９﹒８８％，報７﹒３４元，最高

價７﹒３６元，創１個月新高，最低價６﹒７２元；成交３２４﹒１２萬股，成交金額

２３１７﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０５﹒４４萬元，加權平均成交價７﹒１３４元；

現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０１﹒７萬元，加權平均成交價７﹒１４２元

。

現時，恒生指數報２０６６４，跌２４１點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０９０，

跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３６，跌５９點或１﹒２９％；主板成交

２７５﹒０９億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交１２５６﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２４２７，升１９點或０﹒１６％，成交８０２﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒３４０ 變動 ＋９﹒８８％

最高價 ７﹒３６０ 最低價 ６﹒７２０

成交股數 ３２４﹒１２萬股 成交金額 ２３１７﹒３７萬

１０天平均 ６﹒７２２ 歷史波幅％ ４３﹒８４８

２０天平均 ６﹒３８４ 加權平均價 ７﹒１５０

５０天平均 ５﹒８９６ ＲＳＩ１４ ７２﹒３０８

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中船防務（００３１７） ７﹒３４ ＋９﹒８８

東風集團股份（００４８９） ５﹒５１ －１﹒４３

勝獅貨櫃（００７１６） ０﹒９６ －１﹒０３

翼辰實業（０１５９６） ４﹒３２ －０﹒６９

中車（０１７６６） ２﹒９０ －０﹒６８

中集車輛（０１８３９） ５﹒０６ －１﹒３６

中集集團（０２０３９） ７﹒７４ －１﹒３８

濰柴動力（０２３３８） １１﹒５８ －０﹒５２

重汽（０３８０８） ９﹒４６ －１﹒３６

時代電氣（０３８９８） ３４﹒８５ －１﹒２７

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（ｅｄ）

