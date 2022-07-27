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00317 中船防務
即時 按盤價 升7.550 +0.870 (+13.024%)
大手異動

27/07/2022 10:20

《異動股》中船防務（００３１７）漲近１０％，報７﹒３４元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中船防務（００３１７）升９﹒８８％，報７﹒３４元，最高
價７﹒３６元，創１個月新高，最低價６﹒７２元；成交３２４﹒１２萬股，成交金額
２３１７﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０５﹒４４萬元，加權平均成交價７﹒１３４元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０１﹒７萬元，加權平均成交價７﹒１４２元

　　現時，恒生指數報２０６６４，跌２４１點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４５３６，跌５９點或１﹒２９％；主板成交
２７５﹒０９億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交１２５６﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２７，升１９點或０﹒１６％，成交８０２﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒３４０　變動　　　　　　＋９﹒８８％
　　最高價　　　　　　７﹒３６０　最低價　　　　　　６﹒７２０
　　成交股數　　３２４﹒１２萬股　成交金額　　２３１７﹒３７萬
　　１０天平均　　　　６﹒７２２　歷史波幅％　　　４３﹒８４８
　　２０天平均　　　　６﹒３８４　加權平均價　　　　７﹒１５０
　　５０天平均　　　　５﹒８９６　ＲＳＩ１４　　　７２﹒３０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入８４６﹒５６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中船防務（００３１７）　　　　７﹒３４　＋９﹒８８
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒５１　－１﹒４３
　　勝獅貨櫃（００７１６）　　　　０﹒９６　－１﹒０３
　　翼辰實業（０１５９６）　　　　４﹒３２　－０﹒６９
　　中車（０１７６６）　　　　　　２﹒９０　－０﹒６８
　　中集車輛（０１８３９）　　　　５﹒０６　－１﹒３６
　　中集集團（０２０３９）　　　　７﹒７４　－１﹒３８
　　濰柴動力（０２３３８）　　　１１﹒５８　－０﹒５２
　　重汽（０３８０８）　　　　　　９﹒４６　－１﹒３６
　　時代電氣（０３８９８）　　　３４﹒８５　－１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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