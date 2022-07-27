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02800 盈富基金
即時 按盤價 跌21.200 -0.260 (-1.212%)
大手異動

27/07/2022 10:25

《大手成交》盈富基金一手約７１萬股特別盤，涉資１５０９萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》盈富基金（０２８００）於１０：２４ａｍ錄得１手
７１﹒２５萬股特別盤，每股造２１﹒１８元，較上日收市價低１﹒３％，涉資１５０９﹒０８
萬元。
　　盈富基金現價跌１﹒３％，報２１﹒１８元；成交６０３１﹒２１萬股，成交金額
１２﹒７９億元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒１３億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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