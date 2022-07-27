《異動股》吉利汽車跌近３％失守５０天線，報１５﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１５﹒７元，跌穿
５０天線（１５﹒７２６元），最低價１５﹒６８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；成
交１２７３﹒０５萬股，成交金額２﹒０２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
５１７２﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８１﹒９６萬元，加權平
均成交價１５﹒８６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７８７﹒３１萬元，加
權平均成交價１５﹒８９１元。
現時，恒生指數報２０５８３，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１５，跌８１點或１﹒７７％；主板成交
３３５﹒２８億元。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交１５６６﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２３７６，跌３２點或０﹒２６％，成交１０１３﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒７００ 變動 －２﹒９７％
最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒６８０
成交股數 １２７３﹒０５萬股 成交金額 ２﹒０２億
１０天平均 １６﹒３８６ 歷史波幅％ ４６﹒８６８
２０天平均 １６﹒７４８ 加權平均價 １５﹒８４７
５０天平均 １５﹒７２６ ＲＳＩ１４ ４３﹒４３１
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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
５１７２﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １５﹒７０ －２﹒９７
力勁科技（００５５８） １４﹒１４ ＋１﹒１４
億和控股（００８３８） ２﹒１９ ＋６﹒８３
中升控股（００８８１） ４５﹒４０ －２﹒９９
比亞迪（０１２１１） ２８４﹒６０ －１﹒５２
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒４５ －２﹒５６
理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ －３﹒８７
廣汽集團（０２２３８） ７﹒４１ －０﹒６７
長汽（０２３３３） １２﹒６８ －１﹒７１
小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒３０ －２﹒４８
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（ｅｄ）
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