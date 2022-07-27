《異動股》吉利汽車跌近３％失守５０天線，報１５﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１５﹒７元，跌穿

５０天線（１５﹒７２６元），最低價１５﹒６８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；成

交１２７３﹒０５萬股，成交金額２﹒０２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出

５１７２﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８１﹒９６萬元，加權平

均成交價１５﹒８６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７８７﹒３１萬元，加

權平均成交價１５﹒８９１元。

現時，恒生指數報２０５８３，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６２，

跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１５，跌８１點或１﹒７７％；主板成交

３３５﹒２８億元。

上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交１５６６﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２３７６，跌３２點或０﹒２６％，成交１０１３﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒７００ 變動 －２﹒９７％

最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒６８０

成交股數 １２７３﹒０５萬股 成交金額 ２﹒０２億

１０天平均 １６﹒３８６ 歷史波幅％ ４６﹒８６８

２０天平均 １６﹒７４８ 加權平均價 １５﹒８４７

５０天平均 １５﹒７２６ ＲＳＩ１４ ４３﹒４３１

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出

５１７２﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １５﹒７０ －２﹒９７

力勁科技（００５５８） １４﹒１４ ＋１﹒１４

億和控股（００８３８） ２﹒１９ ＋６﹒８３

中升控股（００８８１） ４５﹒４０ －２﹒９９

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒６０ －１﹒５２

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒４５ －２﹒５６

理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ －３﹒８７

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４１ －０﹒６７

長汽（０２３３３） １２﹒６８ －１﹒７１

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒３０ －２﹒４８

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（ｅｄ）

