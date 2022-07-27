  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌15.580 -0.600 (-3.708%)
大手異動

27/07/2022 10:43

《異動股》吉利汽車跌近３％失守５０天線，報１５﹒７元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１５﹒７元，跌穿
５０天線（１５﹒７２６元），最低價１５﹒６８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；成
交１２７３﹒０５萬股，成交金額２﹒０２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
５１７２﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８１﹒９６萬元，加權平
均成交價１５﹒８６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７８７﹒３１萬元，加
權平均成交價１５﹒８９１元。
　　現時，恒生指數報２０５８３，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１５，跌８１點或１﹒７７％；主板成交
３３５﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交１５６６﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７６，跌３２點或０﹒２６％，成交１０１３﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒７００　變動　　　　－２﹒９７％
　　最高價　　　　　　１６﹒０４０　最低價　　　１５﹒６８０
　　成交股數　　１２７３﹒０５萬股　成交金額　　　２﹒０２億
　　１０天平均　　　　１６﹒３８６　歷史波幅％　４６﹒８６８
　　２０天平均　　　　１６﹒７４８　加權平均價　１５﹒８４７
　　５０天平均　　　　１５﹒７２６　ＲＳＩ１４　４３﹒４３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
５１７２﹒５１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒７０　－２﹒９７
　　力勁科技（００５５８）　　１４﹒１４　＋１﹒１４
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１９　＋６﹒８３
　　中升控股（００８８１）　　４５﹒４０　－２﹒９９
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒６０　－１﹒５２
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒４５　－２﹒５６
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒８０　－３﹒８７
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒４１　－０﹒６７
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒６８　－１﹒７１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒３０　－２﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰27/07/2022 13:21  《異動股》吉利汽車跌近６％失守５０天線，報１５﹒２８元

下一篇新聞︰27/07/2022 09:31  《異動股》吉利（１７５）低開近３％，上半年首十省客車銷量下降

其他大手異動
More

25/07/2022 10:39  《中概異動》小鵬挫７％，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

25/07/2022 09:46  《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１５﹒９８元

22/07/2022 09:30  《異動股》吉利（００１７５）高開近１％，母企布局電池產業鏈

20/07/2022 09:41  《中概異動》小鵬高開１％，與一嗨出行戰略合作，今交付首批汽車

19/07/2022 10:54  《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１６﹒３４元

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金