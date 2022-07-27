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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌77.800 -3.350 (-4.128%)
大手異動

27/07/2022 10:50

《異動股》藥明生物跌逾３％失守１０天線，報７８﹒７元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒０２％，報７８﹒７元，跌穿
１０天線（７８﹒９９５元），最低價７８﹒６５元，最高價８１﹒０５元；成交２８０﹒８３
萬股，成交金額２﹒２５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元
。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額１４０７﹒４５萬元，加權平均成交價
８０﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５０﹒９５萬元，加權平均成交價
８０﹒１２９元。
　　現時，恒生指數報２０５９０，跌３１５點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７０６５，
跌１１９點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６３％；主板成交
３５１﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１６５０﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，跌３８點或０﹒３１％，成交１０６４﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７８﹒７００　變動　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　　８１﹒０５０　最低價　　　７８﹒６５０
　　成交股數　　２８０﹒８３萬股　成交金額　　　２﹒２５億
　　１０天平均　　　７８﹒９９５　歷史波幅％　５４﹒３３９
　　２０天平均　　　７８﹒４０８　加權平均價　７９﹒９８０
　　５０天平均　　　６９﹒０８３　ＲＳＩ１４　５４﹒９７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７８﹒７０　－３﹒０２
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒６５　－０﹒９０
　　港交所（００３８８）　　３６８﹒２０　　　無升跌
　　騰訊（００７００）　　　３２５﹒２０　－１﹒２８
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９７　－１﹒００
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒６５　－０﹒４０
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒９０　－１﹒８４
　　中國平安（０２３１８）　　４７﹒７５　－２﹒１５
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒８０　－１﹒００
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒５０　－３﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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