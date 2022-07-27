《異動股》藥明生物跌逾３％失守１０天線，報７８﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒０２％，報７８﹒７元，跌穿

１０天線（７８﹒９９５元），最低價７８﹒６５元，最高價８１﹒０５元；成交２８０﹒８３

萬股，成交金額２﹒２５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元

。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額１４０７﹒４５萬元，加權平均成交價

８０﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５０﹒９５萬元，加權平均成交價

８０﹒１２９元。

現時，恒生指數報２０５９０，跌３１５點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７０６５，

跌１１９點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６３％；主板成交

３５１﹒１億元。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１６５０﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，跌３８點或０﹒３１％，成交１０６４﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ７８﹒７００ 變動 －３﹒０２％

最高價 ８１﹒０５０ 最低價 ７８﹒６５０

成交股數 ２８０﹒８３萬股 成交金額 ２﹒２５億

１０天平均 ７８﹒９９５ 歷史波幅％ ５４﹒３３９

２０天平均 ７８﹒４０８ 加權平均價 ７９﹒９８０

５０天平均 ６９﹒０８３ ＲＳＩ１４ ５４﹒９７８

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７８﹒７０ －３﹒０２

匯控（００００５） ４９﹒６５ －０﹒９０

港交所（００３８８） ３６８﹒２０ 無升跌

騰訊（００７００） ３２５﹒２０ －１﹒２８

建行（００９３９） ４﹒９７ －１﹒００

中移動（００９４１） ４９﹒６５ －０﹒４０

友邦（０１２９９） ７９﹒９０ －１﹒８４

中國平安（０２３１８） ４７﹒７５ －２﹒１５

美團（０３６９０） １８８﹒８０ －１﹒００

阿里（０９９８８） １００﹒５０ －３﹒７４

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（ｅｄ）

