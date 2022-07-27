《異動股》藥明生物跌逾３％失守１０天線，報７８﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒０２％，報７８﹒７元，跌穿
１０天線（７８﹒９９５元），最低價７８﹒６５元，最高價８１﹒０５元；成交２８０﹒８３
萬股，成交金額２﹒２５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元
。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額１４０７﹒４５萬元，加權平均成交價
８０﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５０﹒９５萬元，加權平均成交價
８０﹒１２９元。
現時，恒生指數報２０５９０，跌３１５點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７０６５，
跌１１９點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６３％；主板成交
３５１﹒１億元。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１６５０﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２３７０，跌３８點或０﹒３１％，成交１０６４﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７８﹒７００ 變動 －３﹒０２％
最高價 ８１﹒０５０ 最低價 ７８﹒６５０
成交股數 ２８０﹒８３萬股 成交金額 ２﹒２５億
１０天平均 ７８﹒９９５ 歷史波幅％ ５４﹒３３９
２０天平均 ７８﹒４０８ 加權平均價 ７９﹒９８０
５０天平均 ６９﹒０８３ ＲＳＩ１４ ５４﹒９７８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２８７９﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７８﹒７０ －３﹒０２
匯控（００００５） ４９﹒６５ －０﹒９０
港交所（００３８８） ３６８﹒２０ 無升跌
騰訊（００７００） ３２５﹒２０ －１﹒２８
建行（００９３９） ４﹒９７ －１﹒００
中移動（００９４１） ４９﹒６５ －０﹒４０
友邦（０１２９９） ７９﹒９０ －１﹒８４
中國平安（０２３１８） ４７﹒７５ －２﹒１５
美團（０３６９０） １８８﹒８０ －１﹒００
阿里（０９９８８） １００﹒５０ －３﹒７４
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（ｅｄ）
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