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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌17.440 -4.910 (-21.969%)
大手異動

27/07/2022 10:59

《異動股》碧桂園服務（６０９８）跌近１６％，報１８﹒８４元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌１５﹒７％，報１８﹒８４元，
最低價１８﹒８４元，創５２周新低，最高價２１﹒３元；成交４２３９﹒２８萬股，成交金額
８﹒４６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額５１９１﹒６５萬元，加權平均成交價１９﹒９０６元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根士丹利，金額４７５２﹒６６萬元，加權平均成交價１９﹒９１８元。
　　現時，恒生指數報２０５８８，跌３１７點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５２２，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
３６８﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１７４２﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８２，跌２５點或０﹒２１％，成交１１２５﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１８﹒８４０　變動　　　　－１５﹒７０％
　　最高價　　　　　　２１﹒３００　最低價　　　　１８﹒８４０
　　成交股數　　４２３９﹒２８萬股　成交金額　　　　８﹒４６億
　　１０天平均　　　　２２﹒０１４　歷史波幅％　　８０﹒７７７
　　２０天平均　　　　２６﹒７６０　加權平均價　　１９﹒９６７
　　５０天平均　　　　２８﹒８７７　ＲＳＩ１４　　２８﹒８１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１８﹒８４　－１５﹒７０
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７２　　－５﹒２３
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒１５　　－１﹒２３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４５　　－７﹒０１
　　新城悅服務（０１７５５）　　　７﹒０３　　－６﹒８９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒１０　　－６﹒４４
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒３３　　－２﹒００
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒０４　　－５﹒９９
　　保利物業（０６０４９）　　　４７﹒７５　　－０﹒７３
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒９６　　－６﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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