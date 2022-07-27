《異動股》碧桂園服務（６０９８）跌近１６％，報１８﹒８４元

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌１５﹒７％，報１８﹒８４元，
最低價１８﹒８４元，創５２周新低，最高價２１﹒３元；成交４２３９﹒２８萬股，成交金額
８﹒４６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額５１９１﹒６５萬元，加權平均成交價１９﹒９０６元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根士丹利，金額４７５２﹒６６萬元，加權平均成交價１９﹒９１８元。
現時，恒生指數報２０５８８，跌３１７點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５２２，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
３６８﹒６４億元。
上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１７４２﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２３８２，跌２５點或０﹒２１％，成交１１２５﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 １８﹒８４０ 變動 －１５﹒７０％
最高價 ２１﹒３００ 最低價 １８﹒８４０
成交股數 ４２３９﹒２８萬股 成交金額 ８﹒４６億
１０天平均 ２２﹒０１４ 歷史波幅％ ８０﹒７７７
２０天平均 ２６﹒７６０ 加權平均價 １９﹒９６７
５０天平均 ２８﹒８７７ ＲＳＩ１４ ２８﹒８１３
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １８﹒８４ －１５﹒７０
世茂服務（００８７３） ２﹒７２ －５﹒２３
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１５ －１﹒２３
融創服務（０１５１６） ３﹒４５ －７﹒０１
新城悅服務（０１７５５） ７﹒０３ －６﹒８９
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒１０ －６﹒４４
中海物業（０２６６９） ８﹒３３ －２﹒００
雅生活（０３３１９） １０﹒０４ －５﹒９９
保利物業（０６０４９） ４７﹒７５ －０﹒７３
金科服務（０９６６６） １５﹒９６ －６﹒０１
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（ｅｄ）
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