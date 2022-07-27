《異動股》碧桂園服務（６０９８）跌近１６％，報１８﹒８４元

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌１５﹒７％，報１８﹒８４元，

最低價１８﹒８４元，創５２周新低，最高價２１﹒３元；成交４２３９﹒２８萬股，成交金額

８﹒４６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元。現時最大淨被動買入券

商為中國投資信息，金額５１９１﹒６５萬元，加權平均成交價１９﹒９０６元；現時最大淨被

動賣出券商為摩根士丹利，金額４７５２﹒６６萬元，加權平均成交價１９﹒９１８元。

現時，恒生指數報２０５８８，跌３１７點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６４，

跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５２２，跌７４點或１﹒６２％；主板成交

３６８﹒６４億元。

上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１７４２﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２３８２，跌２５點或０﹒２１％，成交１１２５﹒５２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １８﹒８４０ 變動 －１５﹒７０％

最高價 ２１﹒３００ 最低價 １８﹒８４０

成交股數 ４２３９﹒２８萬股 成交金額 ８﹒４６億

１０天平均 ２２﹒０１４ 歷史波幅％ ８０﹒７７７

２０天平均 ２６﹒７６０ 加權平均價 １９﹒９６７

５０天平均 ２８﹒８７７ ＲＳＩ１４ ２８﹒８１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１﹒８億元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） １８﹒８４ －１５﹒７０

世茂服務（００８７３） ２﹒７２ －５﹒２３

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１５ －１﹒２３

融創服務（０１５１６） ３﹒４５ －７﹒０１

新城悅服務（０１７５５） ７﹒０３ －６﹒８９

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒１０ －６﹒４４

中海物業（０２６６９） ８﹒３３ －２﹒００

雅生活（０３３１９） １０﹒０４ －５﹒９９

保利物業（０６０４９） ４７﹒７５ －０﹒７３

金科服務（０９６６６） １５﹒９６ －６﹒０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

