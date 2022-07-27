《中概異動》萬國數據挫逾５％失守１０天線，報２６﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒１５％，報２６﹒７元，較
ＡＤＲ收市低１﹒５１％，跌穿１０天線（２７﹒７８元），最低價２６﹒７元，最高價
２７﹒６元；成交７９﹒３９萬股，成交金額２１４５﹒６萬元；主動買沽比率４９：５１，資
金淨主動賣出５４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８９﹒１５萬元，加
權平均成交價２７﹒０５９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８３﹒８１萬
元，加權平均成交價２７﹒０６９元。
現時，恒生指數報２０５８４，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６１，
跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１８，跌７７點或１﹒６８％；主板成交
３９３﹒２８億元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交１８５０﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２３９７，跌１１點或０﹒０９％，成交１１９７﹒５４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒７００ 變動 －５﹒１５％
最高價 ２７﹒６００ 最低價 ２６﹒７００
成交股數 ７９﹒３９萬股 成交金額 ２１４５﹒６萬
１０天平均 ２７﹒７８０ 歷史波幅％ ５７﹒６４８
２０天平均 ２９﹒５２５ 加權平均價 ２７﹒０２６
５０天平均 ２９﹒３９０ ＲＳＩ１４ ３９﹒５４４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５４﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬國數據（０９６９８） ２６﹒７０ －５﹒１５
騰訊（００７００） ３２３﹒４０ －１﹒８２
快手（０１０２４） ８４﹒４５ －０﹒２４
小米（０１８１０） １２﹒６６ －２﹒０１
理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －３﹒６５
美團（０３６９０） １８８﹒８０ －１﹒００
京東集團（０９６１８） ２４６﹒８０ －１﹒８３
小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒３０ －２﹒４８
阿里（０９９８８） １００﹒２０ －４﹒０２
網易（０９９９９） １４９﹒５０ －１﹒５２
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（ｅｄ）
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