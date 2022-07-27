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09698 萬國數據－ＳＷ
即時 按盤價 跌27.000 -1.150 (-4.085%)
大手異動

27/07/2022 11:11

《中概異動》萬國數據挫逾５％失守１０天線，報２６﹒７元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒１５％，報２６﹒７元，較
ＡＤＲ收市低１﹒５１％，跌穿１０天線（２７﹒７８元），最低價２６﹒７元，最高價
２７﹒６元；成交７９﹒３９萬股，成交金額２１４５﹒６萬元；主動買沽比率４９：５１，資
金淨主動賣出５４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８９﹒１５萬元，加
權平均成交價２７﹒０５９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８３﹒８１萬
元，加權平均成交價２７﹒０６９元。
　　現時，恒生指數報２０５８４，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６１，
跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１８，跌７７點或１﹒６８％；主板成交
３９３﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交１８５０﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９７，跌１１點或０﹒０９％，成交１１９７﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２６﹒７００　變動　　　　　－５﹒１５％
　　最高價　　　　２７﹒６００　最低價　　　　２６﹒７００
　　成交股數　　７９﹒３９萬股　成交金額　　２１４５﹒６萬
　　１０天平均　　２７﹒７８０　歷史波幅％　　５７﹒６４８
　　２０天平均　　２９﹒５２５　加權平均價　　２７﹒０２６
　　５０天平均　　２９﹒３９０　ＲＳＩ１４　　３９﹒５４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５４﹒３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬國數據（０９６９８）　　２６﹒７０　－５﹒１５
　　騰訊（００７００）　　　３２３﹒４０　－１﹒８２
　　快手（０１０２４）　　　　８４﹒４５　－０﹒２４
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６６　－２﹒０１
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒１０　－３﹒６５
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒８０　－１﹒００
　　京東集團（０９６１８）　２４６﹒８０　－１﹒８３
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒３０　－２﹒４８
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒２０　－４﹒０２
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒５０　－１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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