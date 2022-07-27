《中概異動》萬國數據挫逾５％失守１０天線，報２６﹒７元

《經濟通通訊社２７日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒１５％，報２６﹒７元，較

ＡＤＲ收市低１﹒５１％，跌穿１０天線（２７﹒７８元），最低價２６﹒７元，最高價

２７﹒６元；成交７９﹒３９萬股，成交金額２１４５﹒６萬元；主動買沽比率４９：５１，資

金淨主動賣出５４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８９﹒１５萬元，加

權平均成交價２７﹒０５９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８３﹒８１萬

元，加權平均成交價２７﹒０６９元。

現時，恒生指數報２０５８４，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０６１，

跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１８，跌７７點或１﹒６８％；主板成交

３９３﹒２８億元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交１８５０﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２３９７，跌１１點或０﹒０９％，成交１１９７﹒５４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２６﹒７００ 變動 －５﹒１５％

最高價 ２７﹒６００ 最低價 ２６﹒７００

成交股數 ７９﹒３９萬股 成交金額 ２１４５﹒６萬

１０天平均 ２７﹒７８０ 歷史波幅％ ５７﹒６４８

２０天平均 ２９﹒５２５ 加權平均價 ２７﹒０２６

５０天平均 ２９﹒３９０ ＲＳＩ１４ ３９﹒５４４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５４﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬國數據（０９６９８） ２６﹒７０ －５﹒１５

騰訊（００７００） ３２３﹒４０ －１﹒８２

快手（０１０２４） ８４﹒４５ －０﹒２４

小米（０１８１０） １２﹒６６ －２﹒０１

理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －３﹒６５

美團（０３６９０） １８８﹒８０ －１﹒００

京東集團（０９６１８） ２４６﹒８０ －１﹒８３

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒３０ －２﹒４８

阿里（０９９８８） １００﹒２０ －４﹒０２

網易（０９９９９） １４９﹒５０ －１﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

