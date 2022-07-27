《異動股》順龍控股升近４２％突破１０天線，報０﹒０７８元

《經濟通通訊社２７日專訊》順龍控股（００３６１）升４１﹒８２％，報０﹒０７８元，

升穿１０天線（０﹒０６６元），最高價０﹒０７８元，最低價０﹒０５７元；成交１１８６萬

股，成交金額８０﹒３８萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４１﹒８萬元。現時

最大淨被動買入券商為上銀證券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交價０﹒０６１元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７﹒７８萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。

現時，恒生指數報２０５８９，跌３１６點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７０６５，

跌１２０點或１﹒６７％；恒生科技指數報４５２４，跌７１點或１﹒５６％；主板成交

４０９﹒２９億元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０６％，成交１９２７億元人民幣。

深證成份指數報１２３９６，跌１２點或０﹒１％，成交１２４２﹒４２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７８ 變動 ＋４１﹒８２％

最高價 ０﹒０７８ 最低價 ０﹒０５７

成交股數 １１８６萬股 成交金額 ８０﹒３８萬

１０天平均 ０﹒０６６ 歷史波幅％ １９６﹒９８０

２０天平均 ０﹒０５０ 加權平均價 ０﹒０６８

５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ６５﹒６４４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４１﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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順龍控股（００３６１） ０﹒０７８ ＋４１﹒８２

裕元集團（００５５１） １０﹒４８０ －２﹒７８

３６１度（０１３６１） ３﹒９６０ －２﹒２２

特步國際（０１３６８） １３﹒０４０ －１﹒３６

安踏體育（０２０２０） ８８﹒７５０ －４﹒１６

李寧（０２３３１） ６５﹒７５０ －３﹒５９

鷹美（０２３６８） ４﹒１３０ 無升跌

寶勝國際（０３８１３） ０﹒８６０ 無升跌

中國動向（０３８１８） ０﹒４０５ －１﹒２２

滔搏（０６１１０） ６﹒５５０ －５﹒０７

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（ｅｄ）

