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00361 順龍控股
即時 按盤價 升0.079 +0.024 (+43.636%)
大手異動

27/07/2022 11:20

《異動股》順龍控股升近４２％突破１０天線，報０﹒０７８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》順龍控股（００３６１）升４１﹒８２％，報０﹒０７８元，
升穿１０天線（０﹒０６６元），最高價０﹒０７８元，最低價０﹒０５７元；成交１１８６萬
股，成交金額８０﹒３８萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４１﹒８萬元。現時
最大淨被動買入券商為上銀證券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交價０﹒０６１元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７﹒７８萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。
　　現時，恒生指數報２０５８９，跌３１６點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７０６５，
跌１２０點或１﹒６７％；恒生科技指數報４５２４，跌７１點或１﹒５６％；主板成交
４０９﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０６％，成交１９２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９６，跌１２點或０﹒１％，成交１２４２﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０７８　變動　　　　＋４１﹒８２％
　　最高價　　　　０﹒０７８　最低價　　　　　０﹒０５７
　　成交股數　　１１８６萬股　成交金額　　　８０﹒３８萬
　　１０天平均　　０﹒０６６　歷史波幅％　１９６﹒９８０
　　２０天平均　　０﹒０５０　加權平均價　　　０﹒０６８
　　５０天平均　　０﹒０３９　ＲＳＩ１４　　６５﹒６４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４１﹒８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　順龍控股（００３６１）　　０﹒０７８　＋４１﹒８２
　　裕元集團（００５５１）　１０﹒４８０　　－２﹒７８
　　３６１度（０１３６１）　　３﹒９６０　　－２﹒２２
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒０４０　　－１﹒３６
　　安踏體育（０２０２０）　８８﹒７５０　　－４﹒１６
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒７５０　　－３﹒５９
　　鷹美（０２３６８）　　　　４﹒１３０　　　　無升跌
　　寶勝國際（０３８１３）　　０﹒８６０　　　　無升跌
　　中國動向（０３８１８）　　０﹒４０５　　－１﹒２２
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒５５０　　－５﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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