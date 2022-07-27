  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01038 長江基建集團
即時 按盤價 升48.900 +0.450 (+0.929%)
大手異動

27/07/2022 11:25

《大手成交》長江基建集團一手約１８３萬股交叉盤，涉８８５１萬

　　《經濟通通訊社２７日專訊》長江基建集團（０１０３８）於１１：２４ａｍ錄得１手
１８２﹒６８萬股交叉盤，每股造４８﹒４５元，與上日收市價相同，涉資８８５０﹒８５萬元

　　長江基建集團現價升０﹒１％，報４８﹒５元；成交１９９﹒６６萬股，成交金額
９６７４﹒７７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９４﹒３８萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰17/06/2022 15:44  《異動股》長建（０１０３８）跌逾３％，報４７﹒７５元

其他大手異動
More

15/06/2022 13:02  《異動股》長建跌逾３％失守１００天線，報４９﹒７５元

03/05/2022 09:31  《異動股》阿里等７家藍籌上午９：３０異動

23/03/2022 09:36  《異動股》恒地（０００１２）微跌近１％，去年純利升２９﹒５％

18/03/2022 09:39  《異動股》長和（１）升２％，去年多賺１５％至３３４﹒８億元

15/03/2022 14:44  《異動股》江南集團等４家公司下午２：４３異動

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金