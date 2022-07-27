《經濟通通訊社２７日專訊》長江基建集團（０１０３８）於１１：２４ａｍ錄得１手
１８２﹒６８萬股交叉盤，每股造４８﹒４５元，與上日收市價相同，涉資８８５０﹒８５萬元
。
長江基建集團現價升０﹒１％，報４８﹒５元；成交１９９﹒６６萬股，成交金額
９６７４﹒７７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９４﹒３８萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 11:25
《大手成交》長江基建集團一手約１８３萬股交叉盤，涉８８５１萬
《經濟通通訊社２７日專訊》長江基建集團（０１０３８）於１１：２４ａｍ錄得１手
１８２﹒６８萬股交叉盤，每股造４８﹒４５元，與上日收市價相同，涉資８８５０﹒８５萬元
。
長江基建集團現價升０﹒１％，報４８﹒５元；成交１９９﹒６６萬股，成交金額
９６７４﹒７７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９４﹒３８萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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