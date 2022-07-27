《異動股》龍輝國際控股－新漲逾４４％破２５０天線報１﹒３元

《經濟通通訊社２７日專訊》龍輝國際控股－新（０１００７）升４４﹒４４％，報１﹒３
元，升穿２５０天線（１﹒０５６元），最高價１﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒９５元；
成交５６﹒１１萬股，成交金額６５﹒６７萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入
５１﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價
１﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７﹒９３萬元，加權平均成交價
１﹒１５５元。
現時，恒生指數報２０５９９，跌３０６點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２２，跌７３點或１﹒６１％；主板成交
４２６﹒６億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３００ 變動 ＋４４﹒４４％
最高價 １﹒３００ 最低價 ０﹒９５０
成交股數 ５６﹒１１萬股 成交金額 ６５﹒６７萬
１０天平均 ０﹒９２０ 歷史波幅％ １２９﹒７０７
２０天平均 ０﹒９２４ 加權平均價 １﹒１７０
５０天平均 ０﹒８５２ ＲＳＩ１４ ７１﹒１０２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入
５１﹒１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍輝國際控股－新（０１００７） １﹒３００ ＋４４﹒４４
呷哺呷哺（００５２０） ３﹒４９０ －２﹒７９
快餐帝國（０１８４３） ０﹒３６５ ＋２﹒８２
敘福樓（０１９７８） ０﹒９３０ －１﹒０６
奈雪的茶（０２１５０） ５﹒９２０ －３﹒４３
譚仔國際（０２２１７） ２﹒７７０ －１﹒４２
海底撈（０６８６２） １５﹒６００ －２﹒３８
海倫司（０９８６９） １４﹒６８０ －８﹒１４
九毛九（０９９２２） １８﹒１８０ －１﹒９４
百勝中國（０９９８７） ３５５﹒２００ －０﹒９５
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（ｅｄ）
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