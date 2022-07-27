《異動股》龍輝國際控股－新漲逾４４％破２５０天線報１﹒３元

《經濟通通訊社２７日專訊》龍輝國際控股－新（０１００７）升４４﹒４４％，報１﹒３

元，升穿２５０天線（１﹒０５６元），最高價１﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒９５元；

成交５６﹒１１萬股，成交金額６５﹒６７萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入

５１﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價

１﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７﹒９３萬元，加權平均成交價

１﹒１５５元。

現時，恒生指數報２０５９９，跌３０６點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６８，

跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２２，跌７３點或１﹒６１％；主板成交

４２６﹒６億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３００ 變動 ＋４４﹒４４％

最高價 １﹒３００ 最低價 ０﹒９５０

成交股數 ５６﹒１１萬股 成交金額 ６５﹒６７萬

１０天平均 ０﹒９２０ 歷史波幅％ １２９﹒７０７

２０天平均 ０﹒９２４ 加權平均價 １﹒１７０

５０天平均 ０﹒８５２ ＲＳＩ１４ ７１﹒１０２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入

５１﹒１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍輝國際控股－新（０１００７） １﹒３００ ＋４４﹒４４

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒４９０ －２﹒７９

快餐帝國（０１８４３） ０﹒３６５ ＋２﹒８２

敘福樓（０１９７８） ０﹒９３０ －１﹒０６

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒９２０ －３﹒４３

譚仔國際（０２２１７） ２﹒７７０ －１﹒４２

海底撈（０６８６２） １５﹒６００ －２﹒３８

海倫司（０９８６９） １４﹒６８０ －８﹒１４

九毛九（０９９２２） １８﹒１８０ －１﹒９４

百勝中國（０９９８７） ３５５﹒２００ －０﹒９５

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（ｅｄ）

