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01007 龍輝國際控股－新
即時 按盤價 升1.080 +0.180 (+20.000%)
大手異動

27/07/2022 11:31

《異動股》龍輝國際控股－新漲逾４４％破２５０天線報１﹒３元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》龍輝國際控股－新（０１００７）升４４﹒４４％，報１﹒３
元，升穿２５０天線（１﹒０５６元），最高價１﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒９５元；
成交５６﹒１１萬股，成交金額６５﹒６７萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入
５１﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價
１﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７﹒９３萬元，加權平均成交價
１﹒１５５元。
　　現時，恒生指數報２０５９９，跌３０６點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２２，跌７３點或１﹒６１％；主板成交
４２６﹒６億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒３００　變動　　　　＋４４﹒４４％
　　最高價　　　　　１﹒３００　最低價　　　　　０﹒９５０
　　成交股數　　５６﹒１１萬股　成交金額　　　６５﹒６７萬
　　１０天平均　　　０﹒９２０　歷史波幅％　１２９﹒７０７
　　２０天平均　　　０﹒９２４　加權平均價　　　１﹒１７０
　　５０天平均　　　０﹒８５２　ＲＳＩ１４　　７１﹒１０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入
５１﹒１萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍輝國際控股－新（０１００７）　　　１﹒３００　＋４４﹒４４
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　　　　　３﹒４９０　　－２﹒７９
　　快餐帝國（０１８４３）　　　　　　　０﹒３６５　　＋２﹒８２
　　敘福樓（０１９７８）　　　　　　　　０﹒９３０　　－１﹒０６
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　　　　　５﹒９２０　　－３﹒４３
　　譚仔國際（０２２１７）　　　　　　　２﹒７７０　　－１﹒４２
　　海底撈（０６８６２）　　　　　　　１５﹒６００　　－２﹒３８
　　海倫司（０９８６９）　　　　　　　１４﹒６８０　　－８﹒１４
　　九毛九（０９９２２）　　　　　　　１８﹒１８０　　－１﹒９４
　　百勝中國（０９９８７）　　　　　３５５﹒２００　　－０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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