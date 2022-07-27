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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.315 -0.015 (-4.545%)
大手異動

27/07/2022 11:37

《大手成交》佳源國際控股６０８０萬股非自動對盤，涉１９１５萬

　　《經濟通通訊社２７日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於１１：３６ａｍ錄得１手
６０８０萬股非自動對盤，每股造０﹒３１５元，較上日收市價低４﹒５５％，涉資
１９１５﹒２萬元。
　　佳源國際控股現價跌４﹒５５％，報０﹒３１５元；成交１﹒４７億股，成交金額
４６５２﹒０７萬元，主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７７８﹒５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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