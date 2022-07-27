《經濟通通訊社２７日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於１１：３６ａｍ錄得１手
６０８０萬股非自動對盤，每股造０﹒３１５元，較上日收市價低４﹒５５％，涉資
１９１５﹒２萬元。
佳源國際控股現價跌４﹒５５％，報０﹒３１５元；成交１﹒４７億股，成交金額
４６５２﹒０７萬元，主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７７８﹒５萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 11:37
《大手成交》佳源國際控股６０８０萬股非自動對盤，涉１９１５萬
《經濟通通訊社２７日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於１１：３６ａｍ錄得１手
６０８０萬股非自動對盤，每股造０﹒３１５元，較上日收市價低４﹒５５％，涉資
１９１５﹒２萬元。
佳源國際控股現價跌４﹒５５％，報０﹒３１５元；成交１﹒４７億股，成交金額
４６５２﹒０７萬元，主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７７８﹒５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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