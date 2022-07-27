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08070 僑洋國際控股
即時 按盤價 升0.246 +0.011 (+4.681%)
大手異動

27/07/2022 11:43

《異動股》僑洋國際控股升近６０％破５０天線，報０﹒３７５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升５９﹒５７％，報０﹒３７５
元，升穿５０天線（０﹒２４６元），最高價０﹒３７５元，最低價０﹒２３５元；成交６萬股
，成交金額１﹒４９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元。現時最大
淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２３５元。
　　現時，恒生指數報２０５８７，跌３１８點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１６，跌７９點或１﹒７３％；主板成交
４４０﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３７５　變動　　　　＋５９﹒５７％
　　最高價　　　０﹒３７５　最低價　　　　　０﹒２３５
　　成交股數　　　　６萬股　成交金額　　　　１﹒４９萬
　　１０天平均　０﹒２６５　歷史波幅％　３１１﹒０１７
　　２０天平均　０﹒２７２　加權平均價　　　０﹒２４８
　　５０天平均　０﹒２４６　ＲＳＩ１４　　８０﹒５７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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