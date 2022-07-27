《異動股》僑洋國際控股升近６０％破５０天線，報０﹒３７５元

《經濟通通訊社２７日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升５９﹒５７％，報０﹒３７５

元，升穿５０天線（０﹒２４６元），最高價０﹒３７５元，最低價０﹒２３５元；成交６萬股

，成交金額１﹒４９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元。現時最大

淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２３５元。

現時，恒生指數報２０５８７，跌３１８點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６２，

跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１６，跌７９點或１﹒７３％；主板成交

４４０﹒４６億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３７５ 變動 ＋５９﹒５７％

最高價 ０﹒３７５ 最低價 ０﹒２３５

成交股數 ６萬股 成交金額 １﹒４９萬

１０天平均 ０﹒２６５ 歷史波幅％ ３１１﹒０１７

２０天平均 ０﹒２７２ 加權平均價 ０﹒２４８

５０天平均 ０﹒２４６ ＲＳＩ１４ ８０﹒５７０

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元



（ｅｄ）

