《異動股》僑洋國際控股升近６０％破５０天線，報０﹒３７５元

《經濟通通訊社２７日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升５９﹒５７％，報０﹒３７５
元，升穿５０天線（０﹒２４６元），最高價０﹒３７５元，最低價０﹒２３５元；成交６萬股
，成交金額１﹒４９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元。現時最大
淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２３５元。
現時，恒生指數報２０５８７，跌３１８點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２２點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１６，跌７９點或１﹒７３％；主板成交
４４０﹒４６億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３７５ 變動 ＋５９﹒５７％
最高價 ０﹒３７５ 最低價 ０﹒２３５
成交股數 ６萬股 成交金額 １﹒４９萬
１０天平均 ０﹒２６５ 歷史波幅％ ３１１﹒０１７
２０天平均 ０﹒２７２ 加權平均價 ０﹒２４８
５０天平均 ０﹒２４６ ＲＳＩ１４ ８０﹒５７０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４９萬元
（ｅｄ）
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