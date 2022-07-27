《異動股》僑洋國際控股升逾倍突破５０天線，報０﹒４８元

《經濟通通訊社２７日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升１０４﹒２６％，報０﹒４８

元，升穿５０天線（０﹒２４８元），最高價０﹒４８５元，最低價０﹒２３５元；成交６﹒５

萬股，成交金額１﹒７３萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７３萬元。現時

最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２３５元。

現時，恒生指數報２０５８１，跌３２３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０６１，

跌１２３點或１﹒７３％；恒生科技指數報４５１６，跌７９點或１﹒７３％；主板成交

４４４﹒４４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４８０ 變動 ＋１０４﹒２６％

最高價 ０﹒４８５ 最低價 ０﹒２３５

成交股數 ６﹒５萬股 成交金額 １﹒７３萬

１０天平均 ０﹒２７５ 歷史波幅％ ３１１﹒０１７

２０天平均 ０﹒２７８ 加權平均價 ０﹒２６６

５０天平均 ０﹒２４８ ＲＳＩ１４ ８７﹒０３０

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７３萬元



（ｅｄ）

