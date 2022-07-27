《異動股》僑洋國際控股升逾倍突破５０天線，報０﹒４８元

《經濟通通訊社２７日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升１０４﹒２６％，報０﹒４８
元，升穿５０天線（０﹒２４８元），最高價０﹒４８５元，最低價０﹒２３５元；成交６﹒５
萬股，成交金額１﹒７３萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７３萬元。現時
最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２３５元。
現時，恒生指數報２０５８１，跌３２３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０６１，
跌１２３點或１﹒７３％；恒生科技指數報４５１６，跌７９點或１﹒７３％；主板成交
４４４﹒４４億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４８０ 變動 ＋１０４﹒２６％
最高價 ０﹒４８５ 最低價 ０﹒２３５
成交股數 ６﹒５萬股 成交金額 １﹒７３萬
１０天平均 ０﹒２７５ 歷史波幅％ ３１１﹒０１７
２０天平均 ０﹒２７８ 加權平均價 ０﹒２６６
５０天平均 ０﹒２４８ ＲＳＩ１４ ８７﹒０３０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７３萬元
（ｅｄ）
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