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01238 寶龍地產
即時 按盤價 跌1.070 -0.100 (-8.547%)
大手異動

27/07/2022 11:48

《異動股》寶龍地產跌逾１０％失守１０天線，報１﹒０５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》寶龍地產（０１２３８）跌１０﹒２６％，報１﹒０５元，跌
穿１０天線（１﹒１０４元），最低價１﹒０５元，最高價１﹒１３元；成交１１１０萬股，成
交金額１２０３﹒６６萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４３０﹒８５萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２３４﹒４３萬元，加權平均成交價１﹒０８２元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６０﹒９３萬元，加權平均成交價１﹒０８８元

　　現時，恒生指數報２０５８５，跌３２０點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７０６３，
跌１２１點或１﹒７％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６７％；主板成交
４４５﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒０５０　變動　　　　　－１０﹒２６％
　　最高價　　　　１﹒１３０　最低價　　　　　　１﹒０５０
　　成交股數　　１１１０萬股　成交金額　　１２０３﹒６６萬
　　１０天平均　　１﹒１０４　歷史波幅％　　　８３﹒６０９
　　２０天平均　　１﹒１６９　加權平均價　　　　１﹒０８４
　　５０天平均　　１﹒６０１　ＲＳＩ１４　　　３１﹒３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４３０﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍地產（０１２３８）　　　　１﹒０５　－１０﹒２６
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒２０　　－２﹒４２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２４　－１０﹒７６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒１５　　－４﹒４１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７９　　－６﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒５０　　－２﹒３３
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６８　　－７﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１９　－１４﹒２５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒５２　　－２﹒０２
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９０　　－２﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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