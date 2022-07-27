《異動股》寶龍地產跌逾１０％失守１０天線，報１﹒０５元

《經濟通通訊社２７日專訊》寶龍地產（０１２３８）跌１０﹒２６％，報１﹒０５元，跌

穿１０天線（１﹒１０４元），最低價１﹒０５元，最高價１﹒１３元；成交１１１０萬股，成

交金額１２０３﹒６６萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４３０﹒８５萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２３４﹒４３萬元，加權平均成交價１﹒０８２元

；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６０﹒９３萬元，加權平均成交價１﹒０８８元

。

現時，恒生指數報２０５８５，跌３２０點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７０６３，

跌１２１點或１﹒７％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６７％；主板成交

４４５﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒０５０ 變動 －１０﹒２６％

最高價 １﹒１３０ 最低價 １﹒０５０

成交股數 １１１０萬股 成交金額 １２０３﹒６６萬

１０天平均 １﹒１０４ 歷史波幅％ ８３﹒６０９

２０天平均 １﹒１６９ 加權平均價 １﹒０８４

５０天平均 １﹒６０１ ＲＳＩ１４ ３１﹒３６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４３０﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寶龍地產（０１２３８） １﹒０５ －１０﹒２６

中海外（００６８８） ２２﹒２０ －２﹒４２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ －１０﹒７６

龍湖（００９６０） ２８﹒１５ －４﹒４１

新城發展（０１０３０） ２﹒７９ －６﹒３８

潤地（０１１０９） ３３﹒５０ －２﹒３３

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６８ －７﹒１８

碧桂園（０２００７） ３﹒１９ －１４﹒２５

萬科企業（０２２０２） １５﹒５２ －２﹒０２

綠城（０３９００） １５﹒９０ －２﹒９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

