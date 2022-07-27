《異動股》旭輝永升服務跌逾１０％失守１０天線，報５﹒８６元

《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１２％，報５﹒８６元

，跌穿１０天線（６﹒２３８元），最低價５﹒８６元，最高價６﹒４６元；成交８２６﹒８萬

股，成交金額５０６３﹒７８萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２

萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５３３﹒９４萬元，加權平均成交價

６﹒０４４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４８３﹒１２萬元，加權平均成交價

６﹒１２４元。

現時，恒生指數報２０５８５，跌３２０點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７０６４，

跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５１７，跌７８點或１﹒７１％；主板成交

４５１﹒５２億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５﹒８６０ 變動 －１０﹒１２％

最高價 ６﹒４６０ 最低價 ５﹒８６０

成交股數 ８２６﹒８萬股 成交金額 ５０６３﹒７８萬

１０天平均 ６﹒２３８ 歷史波幅％ ８８﹒５２６

２０天平均 ７﹒４２３ 加權平均價 ６﹒１２５

５０天平均 ８﹒３５６ ＲＳＩ１４ ３２﹒８６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８６ －１０﹒１２

世茂服務（００８７３） ２﹒６８ －６﹒６２

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１０ －１﹒３７

融創服務（０１５１６） ３﹒４１ －８﹒０９

新城悅服務（０１７５５） ６﹒９３ －８﹒２１

中海物業（０２６６９） ８﹒３０ －２﹒３５

雅生活（０３３１９） ９﹒９２ －７﹒１２

保利物業（０６０４９） ４６﹒８５ －２﹒６０

碧桂園服務（０６０９８） １８﹒１６ －１８﹒７５

金科服務（０９６６６） １５﹒７４ －７﹒３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

