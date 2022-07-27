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01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 跌5.890 -0.630 (-9.663%)
大手異動

27/07/2022 11:54

《異動股》旭輝永升服務跌逾１０％失守１０天線，報５﹒８６元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１２％，報５﹒８６元
，跌穿１０天線（６﹒２３８元），最低價５﹒８６元，最高價６﹒４６元；成交８２６﹒８萬
股，成交金額５０６３﹒７８萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５３３﹒９４萬元，加權平均成交價
６﹒０４４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４８３﹒１２萬元，加權平均成交價
６﹒１２４元。
　　現時，恒生指數報２０５８５，跌３２０點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５１７，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
４５１﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒８６０　變動　　　　　－１０﹒１２％
　　最高價　　　　　６﹒４６０　最低價　　　　　　５﹒８６０
　　成交股數　　８２６﹒８萬股　成交金額　　５０６３﹒７８萬
　　１０天平均　　　６﹒２３８　歷史波幅％　　　８８﹒５２６
　　２０天平均　　　７﹒４２３　加權平均價　　　　６﹒１２５
　　５０天平均　　　８﹒３５６　ＲＳＩ１４　　　３２﹒８６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒８６　－１０﹒１２
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６８　　－６﹒６２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒１０　　－１﹒３７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４１　　－８﹒０９
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒９３　　－８﹒２１
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒３０　　－２﹒３５
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒９２　　－７﹒１２
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒８５　　－２﹒６０
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１８﹒１６　－１８﹒７５
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７４　　－７﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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