《異動股》旭輝永升服務跌逾１０％失守１０天線，報５﹒８６元

《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１２％，報５﹒８６元
，跌穿１０天線（６﹒２３８元），最低價５﹒８６元，最高價６﹒４６元；成交８２６﹒８萬
股，成交金額５０６３﹒７８萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５３３﹒９４萬元，加權平均成交價
６﹒０４４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４８３﹒１２萬元，加權平均成交價
６﹒１２４元。
現時，恒生指數報２０５８５，跌３２０點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５１７，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
４５１﹒５２億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交２００８﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌２３點或０﹒１９％，成交１２９２﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒８６０ 變動 －１０﹒１２％
最高價 ６﹒４６０ 最低價 ５﹒８６０
成交股數 ８２６﹒８萬股 成交金額 ５０６３﹒７８萬
１０天平均 ６﹒２３８ 歷史波幅％ ８８﹒５２６
２０天平均 ７﹒４２３ 加權平均價 ６﹒１２５
５０天平均 ８﹒３５６ ＲＳＩ１４ ３２﹒８６２
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１３１３﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８６ －１０﹒１２
世茂服務（００８７３） ２﹒６８ －６﹒６２
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１０ －１﹒３７
融創服務（０１５１６） ３﹒４１ －８﹒０９
新城悅服務（０１７５５） ６﹒９３ －８﹒２１
中海物業（０２６６９） ８﹒３０ －２﹒３５
雅生活（０３３１９） ９﹒９２ －７﹒１２
保利物業（０６０４９） ４６﹒８５ －２﹒６０
碧桂園服務（０６０９８） １８﹒１６ －１８﹒７５
金科服務（０９６６６） １５﹒７４ －７﹒３０
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（ｅｄ）
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