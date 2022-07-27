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00004 九龍倉集團
即時 按盤價 跌29.450 -0.050 (-0.169%)
大手異動

27/07/2022 12:00

《大手成交》九倉一手約６５萬股交叉盤，涉資１９０５萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》九倉（００００４）於１１：５９ａｍ錄得１手６４﹒７萬股
交叉盤，每股造２９﹒４５元，較上日收市價低０﹒１７％，涉資１９０５﹒４２萬元。
　　九倉現價跌０﹒３４％，報２９﹒４元；成交７３﹒９萬股，成交金額２１７５﹒１９萬元
，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１１﹒６１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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