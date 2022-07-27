《經濟通通訊社２７日專訊》九倉（００００４）於１１：５９ａｍ錄得１手６４﹒７萬股
交叉盤，每股造２９﹒４５元，較上日收市價低０﹒１７％，涉資１９０５﹒４２萬元。
九倉現價跌０﹒３４％，報２９﹒４元；成交７３﹒９萬股，成交金額２１７５﹒１９萬元
，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１１﹒６１萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 12:00
《大手成交》九倉一手約６５萬股交叉盤，涉資１９０５萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》九倉（００００４）於１１：５９ａｍ錄得１手６４﹒７萬股
交叉盤，每股造２９﹒４５元，較上日收市價低０﹒１７％，涉資１９０５﹒４２萬元。
九倉現價跌０﹒３４％，報２９﹒４元；成交７３﹒９萬股，成交金額２１７５﹒１９萬元
，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１１﹒６１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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