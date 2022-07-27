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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌320.200 -9.200 (-2.793%)
大手異動

27/07/2022 13:10

《大手成交》騰訊一手約１０萬股交叉盤，涉資３１７７萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）於１：０９ｐｍ錄得１手９﹒８４萬股交
叉盤，每股造３２２﹒９元，較上日收市價低１﹒９７％，涉資３１７７﹒３４萬元。
　　騰訊現價跌１﹒９４％，報３２３元；成交７５６﹒９８萬股，成交金額２４﹒５７億元，
主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出７４７５﹒２５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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