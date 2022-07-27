《異動股》新城悅服務跌逾１０％失守１０天線，報６﹒７９元

《經濟通通訊社２７日專訊》新城悅服務（０１７５５）跌１０﹒０７％，報６﹒７９元，

跌穿１０天線（６﹒９９６元），最低價６﹒７９元，最高價７﹒５５元；成交１４８﹒６萬股

，成交金額１０５２﹒９萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２８０萬元。現時最

大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０３﹒７３萬元，加權平均成交價７﹒０６５元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７８﹒９６萬元，加權平均成交價７﹒０９４元。

現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６９，

跌１１５點或１﹒６１％；恒生科技指數報４５２３，跌７２點或１﹒５８％；主板成交

４８７﹒５５億元。

上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１１％，成交２１３９﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８１，跌２７點或０﹒２２％，成交１３７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒７９０ 變動 －１０﹒０７％

最高價 ７﹒５５０ 最低價 ６﹒７９０

成交股數 １４８﹒６萬股 成交金額 １０５２﹒９萬

１０天平均 ６﹒９９６ 歷史波幅％ ５８﹒４６８

２０天平均 ７﹒６７４ 加權平均價 ７﹒０８５

５０天平均 ７﹒９７９ ＲＳＩ１４ ３８﹒８４９

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２８０萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新城悅服務（０１７５５） ６﹒７９ －１０﹒０７

世茂服務（００８７３） ２﹒６９ －６﹒２７

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒２５ －０﹒９６

融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －８﹒６３

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８７ －９﹒９７

中海物業（０２６６９） ８﹒３７ －１﹒５３

雅生活（０３３１９） ９﹒８５ －７﹒７７

保利物業（０６０４９） ４７﹒４５ －１﹒３５

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒７８ －２０﹒４５

金科服務（０９６６６） １５﹒７０ －７﹒５４

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（ｅｄ）

