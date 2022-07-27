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01755 新城悅服務
即時 按盤價 跌6.700 -0.850 (-11.258%)
大手異動

27/07/2022 13:13

《異動股》新城悅服務跌逾１０％失守１０天線，報６﹒７９元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新城悅服務（０１７５５）跌１０﹒０７％，報６﹒７９元，
跌穿１０天線（６﹒９９６元），最低價６﹒７９元，最高價７﹒５５元；成交１４８﹒６萬股
，成交金額１０５２﹒９萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２８０萬元。現時最
大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０３﹒７３萬元，加權平均成交價７﹒０６５元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７８﹒９６萬元，加權平均成交價７﹒０９４元。
　　現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６９，
跌１１５點或１﹒６１％；恒生科技指數報４５２３，跌７２點或１﹒５８％；主板成交
４８７﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１１％，成交２１３９﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８１，跌２７點或０﹒２２％，成交１３７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒７９０　變動　　　　－１０﹒０７％
　　最高價　　　　　７﹒５５０　最低價　　　　　６﹒７９０
　　成交股數　　１４８﹒６萬股　成交金額　　１０５２﹒９萬
　　１０天平均　　　６﹒９９６　歷史波幅％　　５８﹒４６８
　　２０天平均　　　７﹒６７４　加權平均價　　　７﹒０８５
　　５０天平均　　　７﹒９７９　ＲＳＩ１４　　３８﹒８４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２８０萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒７９　－１０﹒０７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６９　　－６﹒２７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒２５　　－０﹒９６
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３９　　－８﹒６３
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒８７　　－９﹒９７
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒３７　　－１﹒５３
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８５　　－７﹒７７
　　保利物業（０６０４９）　　　４７﹒４５　　－１﹒３５
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒７８　－２０﹒４５
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７０　　－７﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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