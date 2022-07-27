  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01458 周黑鴨
即時 按盤價 跌4.050 -0.070 (-1.699%)
大手異動

27/07/2022 13:18

《大手成交》周黑鴨一手６００萬股交叉盤，涉資２４１５萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》周黑鴨（０１４５８）於１：１７ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造４﹒０２５元，較上日收市價低２﹒３１％，涉資２４１５萬元。
　　周黑鴨現價跌２﹒４３％，報４﹒０２元；成交１０６５﹒２６萬股，成交金額
４３１１﹒６９萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１２８７﹒３９萬元。
（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰27/06/2022 11:27  《異動股》周黑鴨（０１４５８）漲近１０％，報５﹒１４元

其他大手異動
More

10/05/2022 13:14  《異動股》恒安（０１０４４）逆市升逾２％，內需零售股回升

25/04/2022 15:08  《異動股》周黑鴨挫逾９％失守２０天線，報３﹒９３元

31/03/2022 09:56  《異動股》周黑鴨（０１４５８）跌逾４％，去年純利增近１﹒３倍

17/03/2022 09:31  《異動股》特步等多家港股通股份上午９：３０異動

16/03/2022 13:48  《異動股》心動等多家港股通股份下午１：４７異動

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金