《經濟通通訊社２７日專訊》周黑鴨（０１４５８）於１：１７ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造４﹒０２５元，較上日收市價低２﹒３１％，涉資２４１５萬元。
周黑鴨現價跌２﹒４３％，報４﹒０２元；成交１０６５﹒２６萬股，成交金額
４３１１﹒６９萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１２８７﹒３９萬元。
（ｒｗ）
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27/07/2022 13:18
《大手成交》周黑鴨一手６００萬股交叉盤，涉資２４１５萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》周黑鴨（０１４５８）於１：１７ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造４﹒０２５元，較上日收市價低２﹒３１％，涉資２４１５萬元。
周黑鴨現價跌２﹒４３％，報４﹒０２元；成交１０６５﹒２６萬股，成交金額
４３１１﹒６９萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１２８７﹒３９萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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