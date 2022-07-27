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00179 德昌電機控股
即時 按盤價 升10.860 +0.720 (+7.101%)
大手異動

27/07/2022 13:19

《異動股》德昌（００１７９）漲逾１１％，報１１﹒２８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》德昌（００１７９）升１１﹒２４％，報１１﹒２８元，最高
價１１﹒３元，創１個月新高，最低價１０﹒２２元；成交６７０﹒４１萬股，成交金額
６９４９﹒２１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元。現時最大
淨被動買入券商為盈透證券香港，金額９９﹒７５萬元，加權平均成交價１０﹒４３元；現時最
大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４０３﹒４２萬元，加權平均成交價１０﹒３９９元。
　　現時，恒生指數報２０６１４，跌２９１點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７０６５，
跌１２０點或１﹒６７％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６６％；主板成交
５０１﹒３４億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交２１９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６８，跌３９點或０﹒３２％，成交１４０８﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒２８０　變動　　　　　＋１１﹒２４％
　　最高價　　　　　１１﹒３００　最低價　　　　　１０﹒２２０
　　成交股數　　６７０﹒４１萬股　成交金額　　６９４９﹒２１萬
　　１０天平均　　　　９﹒９４４　歷史波幅％　　　４７﹒１４６
　　２０天平均　　　　９﹒７９８　加權平均價　　　１０﹒３６６
　　５０天平均　　　　９﹒７４４　ＲＳＩ１４　　　６６﹒９１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德昌（００１７９）　　　１１﹒２８０　＋１１﹒２４
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒３５０　　－０﹒７０
　　鄭煤機（００５６４）　　１１﹒４６０　　＋２﹒１４
　　浙江世寶（０１０５７）　　１﹒９００　　　　無升跌
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒４１５　　－７﹒７８
　　耐世特（０１３１６）　　　５﹒９１０　　－４﹒５２
　　英恒科技（０１７６０）　　７﹒３００　　＋１﹒５３
　　福耀玻璃（０３６０６）　３９﹒４５０　　－０﹒３８
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒６２０　　＋０﹒７７
　　信義儲電（０８３２８）　　５﹒７２０　　－４﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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