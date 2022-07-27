《異動股》德昌（００１７９）漲逾１１％，報１１﹒２８元

《經濟通通訊社２７日專訊》德昌（００１７９）升１１﹒２４％，報１１﹒２８元，最高

價１１﹒３元，創１個月新高，最低價１０﹒２２元；成交６７０﹒４１萬股，成交金額

６９４９﹒２１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元。現時最大

淨被動買入券商為盈透證券香港，金額９９﹒７５萬元，加權平均成交價１０﹒４３元；現時最

大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４０３﹒４２萬元，加權平均成交價１０﹒３９９元。

現時，恒生指數報２０６１４，跌２９１點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７０６５，

跌１２０點或１﹒６７％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６６％；主板成交

５０１﹒３４億元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交２１９５億元人民幣。

深證成份指數報１２３６８，跌３９點或０﹒３２％，成交１４０８﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒２８０ 變動 ＋１１﹒２４％

最高價 １１﹒３００ 最低價 １０﹒２２０

成交股數 ６７０﹒４１萬股 成交金額 ６９４９﹒２１萬

１０天平均 ９﹒９４４ 歷史波幅％ ４７﹒１４６

２０天平均 ９﹒７９８ 加權平均價 １０﹒３６６

５０天平均 ９﹒７４４ ＲＳＩ１４ ６６﹒９１３

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德昌（００１７９） １１﹒２８０ ＋１１﹒２４

敏實集團（００４２５） ２１﹒３５０ －０﹒７０

鄭煤機（００５６４） １１﹒４６０ ＋２﹒１４

浙江世寶（０１０５７） １﹒９００ 無升跌

首控集團（０１２６９） ０﹒４１５ －７﹒７８

耐世特（０１３１６） ５﹒９１０ －４﹒５２

英恒科技（０１７６０） ７﹒３００ ＋１﹒５３

福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒４５０ －０﹒３８

華眾車載（０６８３０） ２﹒６２０ ＋０﹒７７

信義儲電（０８３２８） ５﹒７２０ －４﹒６７

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（ｅｄ）

