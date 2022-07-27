《異動股》德昌（００１７９）漲逾１１％，報１１﹒２８元

《經濟通通訊社２７日專訊》德昌（００１７９）升１１﹒２４％，報１１﹒２８元，最高
價１１﹒３元，創１個月新高，最低價１０﹒２２元；成交６７０﹒４１萬股，成交金額
６９４９﹒２１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元。現時最大
淨被動買入券商為盈透證券香港，金額９９﹒７５萬元，加權平均成交價１０﹒４３元；現時最
大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４０３﹒４２萬元，加權平均成交價１０﹒３９９元。
現時，恒生指數報２０６１４，跌２９１點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７０６５，
跌１２０點或１﹒６７％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６６％；主板成交
５０１﹒３４億元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交２１９５億元人民幣。
深證成份指數報１２３６８，跌３９點或０﹒３２％，成交１４０８﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒２８０ 變動 ＋１１﹒２４％
最高價 １１﹒３００ 最低價 １０﹒２２０
成交股數 ６７０﹒４１萬股 成交金額 ６９４９﹒２１萬
１０天平均 ９﹒９４４ 歷史波幅％ ４７﹒１４６
２０天平均 ９﹒７９８ 加權平均價 １０﹒３６６
５０天平均 ９﹒７４４ ＲＳＩ１４ ６６﹒９１３
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入７７８﹒４７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德昌（００１７９） １１﹒２８０ ＋１１﹒２４
敏實集團（００４２５） ２１﹒３５０ －０﹒７０
鄭煤機（００５６４） １１﹒４６０ ＋２﹒１４
浙江世寶（０１０５７） １﹒９００ 無升跌
首控集團（０１２６９） ０﹒４１５ －７﹒７８
耐世特（０１３１６） ５﹒９１０ －４﹒５２
英恒科技（０１７６０） ７﹒３００ ＋１﹒５３
福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒４５０ －０﹒３８
華眾車載（０６８３０） ２﹒６２０ ＋０﹒７７
信義儲電（０８３２８） ５﹒７２０ －４﹒６７
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（ｅｄ）
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