《異動股》吉利汽車跌近６％失守５０天線，報１５﹒２８元

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒５６％，報１５﹒２８元，跌
穿５０天線（１５﹒７１８元），最低價１５﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；
成交３６１６﹒３萬股，成交金額５﹒６７億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出
２﹒１８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額４８０２﹒４２萬元，加權平均成交
價１５﹒６８６元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３２４﹒３３萬元，
加權平均成交價１５﹒６９元。
現時，恒生指數報２０６０５，跌３００點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７０６１，
跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１５，跌８０點或１﹒７６％；主板成交
５０４﹒７１億元。
上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２６％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２３５２，跌５６點或０﹒４５％，成交１４２４﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒２８０ 變動 －５﹒５６％
最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒２８０
成交股數 ３６１６﹒３萬股 成交金額 ５﹒６７億
１０天平均 １６﹒３４４ 歷史波幅％ ４６﹒８６８
２０天平均 １６﹒７２７ 加權平均價 １５﹒６９２
５０天平均 １５﹒７１８ ＲＳＩ１４ ３９﹒９８０
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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２﹒１８
億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １５﹒２８ －５﹒５６
力勁科技（００５５８） １４﹒０４ ＋０﹒４３
億和控股（００８３８） ２﹒１２ ＋３﹒４１
中升控股（００８８１） ４５﹒５０ －２﹒７８
比亞迪（０１２１１） ２８３﹒８０ －１﹒８０
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒３０ －２﹒７６
理想汽車（０２０１５） １２９﹒７０ －５﹒４０
廣汽集團（０２２３８） ７﹒３６ －１﹒３４
長汽（０２３３３） １２﹒４６ －３﹒４１
小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒８０ －２﹒９９
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（ｅｄ）
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