《異動股》吉利汽車跌近６％失守５０天線，報１５﹒２８元

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒５６％，報１５﹒２８元，跌

穿５０天線（１５﹒７１８元），最低價１５﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；

成交３６１６﹒３萬股，成交金額５﹒６７億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出

２﹒１８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額４８０２﹒４２萬元，加權平均成交

價１５﹒６８６元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３２４﹒３３萬元，

加權平均成交價１５﹒６９元。

現時，恒生指數報２０６０５，跌３００點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７０６１，

跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１５，跌８０點或１﹒７６％；主板成交

５０４﹒７１億元。

上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２６％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２３５２，跌５６點或０﹒４５％，成交１４２４﹒３４億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒２８０ 變動 －５﹒５６％

最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒２８０

成交股數 ３６１６﹒３萬股 成交金額 ５﹒６７億

１０天平均 １６﹒３４４ 歷史波幅％ ４６﹒８６８

２０天平均 １６﹒７２７ 加權平均價 １５﹒６９２

５０天平均 １５﹒７１８ ＲＳＩ１４ ３９﹒９８０

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２﹒１８

億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １５﹒２８ －５﹒５６

力勁科技（００５５８） １４﹒０４ ＋０﹒４３

億和控股（００８３８） ２﹒１２ ＋３﹒４１

中升控股（００８８１） ４５﹒５０ －２﹒７８

比亞迪（０１２１１） ２８３﹒８０ －１﹒８０

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒３０ －２﹒７６

理想汽車（０２０１５） １２９﹒７０ －５﹒４０

廣汽集團（０２２３８） ７﹒３６ －１﹒３４

長汽（０２３３３） １２﹒４６ －３﹒４１

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒８０ －２﹒９９

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（ｅｄ）

