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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌15.580 -0.600 (-3.708%)
大手異動

27/07/2022 13:21

《異動股》吉利汽車跌近６％失守５０天線，報１５﹒２８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒５６％，報１５﹒２８元，跌
穿５０天線（１５﹒７１８元），最低價１５﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒０４元；
成交３６１６﹒３萬股，成交金額５﹒６７億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出
２﹒１８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額４８０２﹒４２萬元，加權平均成交
價１５﹒６８６元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３２４﹒３３萬元，
加權平均成交價１５﹒６９元。
　　現時，恒生指數報２０６０５，跌３００點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７０６１，
跌１２３點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１５，跌８０點或１﹒７６％；主板成交
５０４﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２６％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５２，跌５６點或０﹒４５％，成交１４２４﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒２８０　變動　　　　－５﹒５６％
　　最高價　　　　　１６﹒０４０　最低價　　　１５﹒２８０
　　成交股數　　３６１６﹒３萬股　成交金額　　　５﹒６７億
　　１０天平均　　　１６﹒３４４　歷史波幅％　４６﹒８６８
　　２０天平均　　　１６﹒７２７　加權平均價　１５﹒６９２
　　５０天平均　　　１５﹒７１８　ＲＳＩ１４　３９﹒９８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２﹒１８
億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒２８　－５﹒５６
　　力勁科技（００５５８）　　１４﹒０４　＋０﹒４３
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１２　＋３﹒４１
　　中升控股（００８８１）　　４５﹒５０　－２﹒７８
　　比亞迪（０１２１１）　　２８３﹒８０　－１﹒８０
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒３０　－２﹒７６
　　理想汽車（０２０１５）　１２９﹒７０　－５﹒４０
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３６　－１﹒３４
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒４６　－３﹒４１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒８０　－２﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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