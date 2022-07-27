《異動股》阿里健康跌逾３％失守１０天線，報５﹒０４元

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０８％，報５﹒０４元，跌穿
１０天線（５﹒１７４元），最低價５﹒０４元，最高價５﹒１７元；成交１１５３﹒２萬股，
成交金額５８７１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８２﹒６萬元，加權
平均成交價５﹒０８４元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３３１﹒５７萬元，加
權平均成交價５﹒０８９元。
現時，恒生指數報２０５９４，跌３１１點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７０５７，
跌１２８點或１﹒７８％；恒生科技指數報４５１３，跌８３點或１﹒８１％；主板成交
５１１﹒５８億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交２２６５﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２３５３，跌５５點或０﹒４４％，成交１４４９﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒０４０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ５﹒１７０ 最低價 ５﹒０４０
成交股數 １１５３﹒２萬股 成交金額 ５８７１萬
１０天平均 ５﹒１７４ 歷史波幅％ ４２﹒８１２
２０天平均 ５﹒３１６ 加權平均價 ５﹒０９１
５０天平均 ４﹒８５４ ＲＳＩ１４ ４７﹒１３５
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股份狀態：跌穿１０天線
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒０４ －３﹒０８
騰訊（００７００） ３２２﹒４０ －２﹒１２
快手（０１０２４） ８４﹒２０ －０﹒５３
小米（０１８１０） １２﹒６２ －２﹒３２
美團（０３６９０） １８８﹒００ －１﹒４２
京東集團（０９６１８） ２４７﹒８０ －１﹒４３
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒２０ －３﹒６９
百度（０９８８８） １３６﹒００ －３﹒００
阿里（０９９８８） １００﹒１０ －４﹒１２
網易（０９９９９） １５０﹒４０ －０﹒９２
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（ｅｄ）
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