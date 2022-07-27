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00241 阿里健康
即時 按盤價 跌5.080 -0.120 (-2.308%)
大手異動

27/07/2022 13:25

《異動股》阿里健康跌逾３％失守１０天線，報５﹒０４元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０８％，報５﹒０４元，跌穿
１０天線（５﹒１７４元），最低價５﹒０４元，最高價５﹒１７元；成交１１５３﹒２萬股，
成交金額５８７１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８２﹒６萬元，加權
平均成交價５﹒０８４元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３３１﹒５７萬元，加
權平均成交價５﹒０８９元。
　　現時，恒生指數報２０５９４，跌３１１點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７０５７，
跌１２８點或１﹒７８％；恒生科技指數報４５１３，跌８３點或１﹒８１％；主板成交
５１１﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交２２６５﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５３，跌５５點或０﹒４４％，成交１４４９﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒０４０　變動　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　　５﹒１７０　最低價　　　　５﹒０４０
　　成交股數　　１１５３﹒２萬股　成交金額　　　５８７１萬
　　１０天平均　　　　５﹒１７４　歷史波幅％　４２﹒８１２
　　２０天平均　　　　５﹒３１６　加權平均價　　５﹒０９１
　　５０天平均　　　　４﹒８５４　ＲＳＩ１４　４７﹒１３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒０４　－３﹒０８
　　騰訊（００７００）　　　３２２﹒４０　－２﹒１２
　　快手（０１０２４）　　　　８４﹒２０　－０﹒５３
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６２　－２﹒３２
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒００　－１﹒４２
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒８０　－１﹒４３
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９８﹒２０　－３﹒６９
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒００　－３﹒００
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒１０　－４﹒１２
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒４０　－０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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