《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒２元

《經濟通通訊社２７日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０４％，報２６４﹒２元，最
高價２６４﹒２元，最低價２５６﹒４元；成交５５﹒０３萬股，成交金額１﹒４３億元；主動
買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊
亞洲，金額３７４﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒２９５元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額５７４﹒３２萬元，加權平均成交價２６０﹒６７元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅４﹒２６％。
現時，恒生指數報２０６６３，跌２４２點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌１００點或１﹒４％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交
５４８﹒３９億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０５％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２４０９，升不足１點，成交１５６３﹒２２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２６４﹒２００ 變動 ＋３﹒０４％
最高價 ２６４﹒２００ 最低價 ２５６﹒４００
成交股數 ５５﹒０３萬股 成交金額 １﹒４３億
１０天平均 ２５０﹒８００ 歷史波幅％ ４７﹒０８６
２０天平均 ２３２﹒４３０ 加權平均價 ２５９﹒８５３
５０天平均 ２３５﹒７５１ ＲＳＩ１４ ６４﹒９５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元；暫連升２日，累計
升幅４﹒２６％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２６４﹒２０ ＋３﹒０４
招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －０﹒４６
中遠海能（０１１３８） ５﹒６２ －２﹒２６
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８４ －１﹒５２
中遠海控（０１９１９） １１﹒５４ ＋０﹒３５
太平洋航運（０２３４３） ３﹒３９ －１﹒１７
中遠海發（０２８６６） １﹒５６ 無升跌
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ －１﹒３５
廈門港務（０３３７８） ２﹒１７ ＋０﹒９３
天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動