《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒２元

《經濟通通訊社２７日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０４％，報２６４﹒２元，最

高價２６４﹒２元，最低價２５６﹒４元；成交５５﹒０３萬股，成交金額１﹒４３億元；主動

買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊

亞洲，金額３７４﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒２９５元；現時最大淨被動賣出券商為

富途證券國際，金額５７４﹒３２萬元，加權平均成交價２６０﹒６７元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅４﹒２６％。

現時，恒生指數報２０６６３，跌２４２點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，

跌１００點或１﹒４％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交

５４８﹒３９億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０５％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２４０９，升不足１點，成交１５６３﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６４﹒２００ 變動 ＋３﹒０４％

最高價 ２６４﹒２００ 最低價 ２５６﹒４００

成交股數 ５５﹒０３萬股 成交金額 １﹒４３億

１０天平均 ２５０﹒８００ 歷史波幅％ ４７﹒０８６

２０天平均 ２３２﹒４３０ 加權平均價 ２５９﹒８５３

５０天平均 ２３５﹒７５１ ＲＳＩ１４ ６４﹒９５６

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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元；暫連升２日，累計

升幅４﹒２６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２６４﹒２０ ＋３﹒０４

招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －０﹒４６

中遠海能（０１１３８） ５﹒６２ －２﹒２６

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８４ －１﹒５２

中遠海控（０１９１９） １１﹒５４ ＋０﹒３５

太平洋航運（０２３４３） ３﹒３９ －１﹒１７

中遠海發（０２８６６） １﹒５６ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ －１﹒３５

廈門港務（０３３７８） ２﹒１７ ＋０﹒９３

天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌

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（ｅｄ）

