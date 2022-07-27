  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00316 東方海外國際
即時 按盤價 升265.000 +8.600 (+3.354%)
大手異動

27/07/2022 13:42

《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒２元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０４％，報２６４﹒２元，最
高價２６４﹒２元，最低價２５６﹒４元；成交５５﹒０３萬股，成交金額１﹒４３億元；主動
買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊
亞洲，金額３７４﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒２９５元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額５７４﹒３２萬元，加權平均成交價２６０﹒６７元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅４﹒２６％。
　　現時，恒生指數報２０６６３，跌２４２點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌１００點或１﹒４％；恒生科技指數報４５３４，跌６２點或１﹒３５％；主板成交
５４８﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０５％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０９，升不足１點，成交１５６３﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２６４﹒２００　變動　　　　　＋３﹒０４％
　　最高價　　　２６４﹒２００　最低價　　　２５６﹒４００
　　成交股數　　５５﹒０３萬股　成交金額　　　　１﹒４３億
　　１０天平均　２５０﹒８００　歷史波幅％　　４７﹒０８６
　　２０天平均　２３２﹒４３０　加權平均價　２５９﹒８５３
　　５０天平均　２３５﹒７５１　ＲＳＩ１４　　６４﹒９５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１６６﹒９４萬元；暫連升２日，累計
升幅４﹒２６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２６４﹒２０　＋３﹒０４
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０８　－０﹒４６
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒６２　－２﹒２６
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒８４　－１﹒５２
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒５４　＋０﹒３５
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒３９　－１﹒１７
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５６　　　無升跌
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　－１﹒３５
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１７　＋０﹒９３
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 10:28  《異動股》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元

其他大手異動
More

25/07/2022 13:23  《異動股》東方海外（００３１６）挫逾５％，報２５２元

25/07/2022 10:21  《異動股》東方海外（００３１６）跌近３％，報２５８﹒６元

25/07/2022 09:51  《異動股》中遠海能升逾５％，夥招商局合營公司建液化天然氣船舶

22/07/2022 11:15  《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒４元

20/07/2022 10:30  《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金