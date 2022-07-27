《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）於２：０４ｐｍ錄得１手２５﹒４９萬股
交叉盤，每股造３２３﹒５元，較上日收市價低１﹒７９％，涉資８２４６﹒０１萬元。
騰訊現價跌１﹒７％，報３２３﹒８元；成交９９０﹒３４萬股，成交金額３２﹒１１億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入１６７３﹒８萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 14:05
《大手成交》騰訊一手約２５萬股交叉盤，涉資８２４６萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）於２：０４ｐｍ錄得１手２５﹒４９萬股
交叉盤，每股造３２３﹒５元，較上日收市價低１﹒７９％，涉資８２４６﹒０１萬元。
騰訊現價跌１﹒７％，報３２３﹒８元；成交９９０﹒３４萬股，成交金額３２﹒１１億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入１６７３﹒８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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