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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌16.620 -0.380 (-2.235%)
大手異動

27/07/2022 14:30

《異動股》中芯（９８１）跌近３％失守１０天線，報１６﹒５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９４％，報１６﹒５元，跌穿１０
天線（１６﹒５８元），最低價１６﹒４８元，最高價１７﹒０２元；成交１０４３﹒５萬股，
成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１４２﹒６６萬元，加權平均成交價
１６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為建銀國際證券，金額６１１﹒４７萬元，加權平均
成交價１６﹒６２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０７％。
　　現時，恒生指數報２０６３８，跌２６７點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７６，
跌１０８點或１﹒５１％；恒生科技指數報４５２６，跌７０點或１﹒５３％；主板成交
６２７﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２９２７﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９２，跌１５點或０﹒１３％，成交１８５２﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒５００　變動　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　　１７﹒０２０　最低價　　　１６﹒４８０
　　成交股數　　１０４３﹒５萬股　成交金額　　　１﹒７４億
　　１０天平均　　　１６﹒５８０　歷史波幅％　３１﹒３０２
　　２０天平均　　　１６﹒９７２　加權平均價　１６﹒７０２
　　５０天平均　　　１７﹒２９４　ＲＳＩ１４　４３﹒３４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元；暫
連跌２日，累計跌幅４﹒０７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒５０　－２﹒９４
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒５０　－１﹒４６
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒１９　－２﹒７１
　　騰訊（００７００）　　　　　３２２﹒２０　－２﹒１９
　　中興（００７６３）　　　　　　１７﹒０８　－０﹒４７
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒９０　－１﹒００
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒２２　－４﹒４５
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒５５　＋０﹒９４
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒５１　－５﹒５６
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２７﹒１０　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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