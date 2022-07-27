《異動股》中芯（９８１）跌近３％失守１０天線，報１６﹒５元

《經濟通通訊社２７日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９４％，報１６﹒５元，跌穿１０

天線（１６﹒５８元），最低價１６﹒４８元，最高價１７﹒０２元；成交１０４３﹒５萬股，

成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１４２﹒６６萬元，加權平均成交價

１６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為建銀國際證券，金額６１１﹒４７萬元，加權平均

成交價１６﹒６２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０７％。

現時，恒生指數報２０６３８，跌２６７點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７６，

跌１０８點或１﹒５１％；恒生科技指數報４５２６，跌７０點或１﹒５３％；主板成交

６２７﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２９２７﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２３９２，跌１５點或０﹒１３％，成交１８５２﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒５００ 變動 －２﹒９４％

最高價 １７﹒０２０ 最低價 １６﹒４８０

成交股數 １０４３﹒５萬股 成交金額 １﹒７４億

１０天平均 １６﹒５８０ 歷史波幅％ ３１﹒３０２

２０天平均 １６﹒９７２ 加權平均價 １６﹒７０２

５０天平均 １７﹒２９４ ＲＳＩ１４ ４３﹒３４６

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元；暫

連跌２日，累計跌幅４﹒０７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒５０ －２﹒９４

金蝶國際（００２６８） １７﹒５０ －１﹒４６

中國軟件國際（００３５４） ７﹒１９ －２﹒７１

騰訊（００７００） ３２２﹒２０ －２﹒１９

中興（００７６３） １７﹒０８ －０﹒４７

網龍（００７７７） １５﹒９０ －１﹒００

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒２２ －４﹒４５

聯想集團（００９９２） ７﹒５５ ＋０﹒９４

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒５１ －５﹒５６

金山軟件（０３８８８） ２７﹒１０ －０﹒９１

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（ｅｄ）

