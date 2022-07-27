《異動股》中芯（９８１）跌近３％失守１０天線，報１６﹒５元

《經濟通通訊社２７日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９４％，報１６﹒５元，跌穿１０
天線（１６﹒５８元），最低價１６﹒４８元，最高價１７﹒０２元；成交１０４３﹒５萬股，
成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１４２﹒６６萬元，加權平均成交價
１６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為建銀國際證券，金額６１１﹒４７萬元，加權平均
成交價１６﹒６２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０７％。
現時，恒生指數報２０６３８，跌２６７點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７６，
跌１０８點或１﹒５１％；恒生科技指數報４５２６，跌７０點或１﹒５３％；主板成交
６２７﹒７６億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２９２７﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２３９２，跌１５點或０﹒１３％，成交１８５２﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒５００ 變動 －２﹒９４％
最高價 １７﹒０２０ 最低價 １６﹒４８０
成交股數 １０４３﹒５萬股 成交金額 １﹒７４億
１０天平均 １６﹒５８０ 歷史波幅％ ３１﹒３０２
２０天平均 １６﹒９７２ 加權平均價 １６﹒７０２
５０天平均 １７﹒２９４ ＲＳＩ１４ ４３﹒３４６
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出６８８０﹒５７萬元；暫
連跌２日，累計跌幅４﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒５０ －２﹒９４
金蝶國際（００２６８） １７﹒５０ －１﹒４６
中國軟件國際（００３５４） ７﹒１９ －２﹒７１
騰訊（００７００） ３２２﹒２０ －２﹒１９
中興（００７６３） １７﹒０８ －０﹒４７
網龍（００７７７） １５﹒９０ －１﹒００
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒２２ －４﹒４５
聯想集團（００９９２） ７﹒５５ ＋０﹒９４
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒５１ －５﹒５６
金山軟件（０３８８８） ２７﹒１０ －０﹒９１
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（ｅｄ）
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