《異動股》五礦資源跌逾１０％失守１０天線，報２﹒３８元

《經濟通通訊社２７日專訊》五礦資源（０１２０８）跌１０﹒１９％，報２﹒３８元，跌
穿１０天線（２﹒５３７元），最低價２﹒３８元，創１個月新低，最高價２﹒６２元；成交
１３６６﹒５７萬股，成交金額３３３５﹒３３萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣
出５７９﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０８﹒２７萬元，加權
平均成交價２﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３４３﹒０９萬元，加權平均
成交價２﹒４４２元。
現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２０，跌７６點或１﹒６６％；主板成交
６４０﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交３０３９﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２３８６，跌２１點或０﹒１８％，成交１９１３﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒３８０ 變動 －１０﹒１９％
最高價 ２﹒６２０ 最低價 ２﹒３８０
成交股數 １３６６﹒５７萬股 成交金額 ３３３５﹒３３萬
１０天平均 ２﹒５３７ 歷史波幅％ ５２﹒０７８
２０天平均 ２﹒６６０ 加權平均價 ２﹒４４１
５０天平均 ３﹒００４ ＲＳＩ１４ ３４﹒６９７
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股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５７９﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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五礦資源（０１２０８） ２﹒３８０ －１０﹒１９
新時代能源（００１６６） ０﹒１５６ ＋１﹒９６
南方錳業（０１０９１） １﹒０１０ ＋２﹒０２
中廣核（０１１６４） ０﹒７９０ 無升跌
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒７００ －２﹒２２
中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ －６﹒２５
金川國際（０２３６２） ０﹒８４０ －２﹒３３
洛鉬（０３９９３） ３﹒８２０ －１﹒５５
金力永磁（０６６８０） ３４﹒２００ －１﹒４４
天齊鋰業（０９６９６） ８０﹒６００ －１﹒７１
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（ｅｄ）
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