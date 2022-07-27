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01208 五礦資源
即時 按盤價 跌2.390 -0.260 (-9.811%)
大手異動

27/07/2022 14:37

《異動股》五礦資源跌逾１０％失守１０天線，報２﹒３８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》五礦資源（０１２０８）跌１０﹒１９％，報２﹒３８元，跌
穿１０天線（２﹒５３７元），最低價２﹒３８元，創１個月新低，最高價２﹒６２元；成交
１３６６﹒５７萬股，成交金額３３３５﹒３３萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣
出５７９﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０８﹒２７萬元，加權
平均成交價２﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３４３﹒０９萬元，加權平均
成交價２﹒４４２元。
　　現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２０，跌７６點或１﹒６６％；主板成交
６４０﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交３０３９﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８６，跌２１點或０﹒１８％，成交１９１３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒３８０　變動　　　　　－１０﹒１９％
　　最高價　　　　　　　２﹒６２０　最低價　　　　　　２﹒３８０
　　成交股數　　１３６６﹒５７萬股　成交金額　　３３３５﹒３３萬
　　１０天平均　　　　　２﹒５３７　歷史波幅％　　　５２﹒０７８
　　２０天平均　　　　　２﹒６６０　加權平均價　　　　２﹒４４１
　　５０天平均　　　　　３﹒００４　ＲＳＩ１４　　　３４﹒６９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５７９﹒６８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒３８０　－１０﹒１９
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１５６　　＋１﹒９６
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒０１０　　＋２﹒０２
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒７９０　　　　無升跌
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒７００　　－２﹒２２
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒６００　　－６﹒２５
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８４０　　－２﹒３３
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８２０　　－１﹒５５
　　金力永磁（０６６８０）　　３４﹒２００　　－１﹒４４
　　天齊鋰業（０９６９６）　　８０﹒６００　　－１﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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