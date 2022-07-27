《異動股》五礦資源跌逾１０％失守１０天線，報２﹒３８元

《經濟通通訊社２７日專訊》五礦資源（０１２０８）跌１０﹒１９％，報２﹒３８元，跌

穿１０天線（２﹒５３７元），最低價２﹒３８元，創１個月新低，最高價２﹒６２元；成交

１３６６﹒５７萬股，成交金額３３３５﹒３３萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣

出５７９﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０８﹒２７萬元，加權

平均成交價２﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３４３﹒０９萬元，加權平均

成交價２﹒４４２元。

現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７０６８，

跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２０，跌７６點或１﹒６６％；主板成交

６４０﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒０９％，成交３０３９﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２３８６，跌２１點或０﹒１８％，成交１９１３﹒５９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２﹒３８０ 變動 －１０﹒１９％

最高價 ２﹒６２０ 最低價 ２﹒３８０

成交股數 １３６６﹒５７萬股 成交金額 ３３３５﹒３３萬

１０天平均 ２﹒５３７ 歷史波幅％ ５２﹒０７８

２０天平均 ２﹒６６０ 加權平均價 ２﹒４４１

５０天平均 ３﹒００４ ＲＳＩ１４ ３４﹒６９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

５７９﹒６８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

五礦資源（０１２０８） ２﹒３８０ －１０﹒１９

新時代能源（００１６６） ０﹒１５６ ＋１﹒９６

南方錳業（０１０９１） １﹒０１０ ＋２﹒０２

中廣核（０１１６４） ０﹒７９０ 無升跌

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒７００ －２﹒２２

中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ －６﹒２５

金川國際（０２３６２） ０﹒８４０ －２﹒３３

洛鉬（０３９９３） ３﹒８２０ －１﹒５５

金力永磁（０６６８０） ３４﹒２００ －１﹒４４

天齊鋰業（０９６９６） ８０﹒６００ －１﹒７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

