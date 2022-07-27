《異動股》中駿集團控股挫近９％失守１０天線，報０﹒７３元

《經濟通通訊社２７日專訊》中駿集團控股（０１９６６）跌８﹒７５％，報０﹒７３元，
跌穿１０天線（０﹒７３１元），最低價０﹒７２元，最高價０﹒８元；成交７９９﹒８萬股，
成交金額５９４﹒５８萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２１８﹒５４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１０﹒６９萬元，加權平均成交價
０﹒７４３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９﹒６４萬元，加權平均成交價
０﹒７４５元。
現時，恒生指數報２０６１７，跌２８８點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２０，跌７５點或１﹒６５％；主板成交
６４９﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交３１１４﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２３８２，跌２５點或０﹒２１％，成交１９５７﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７３０ 變動 －８﹒７５％
最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒７２０
成交股數 ７９９﹒８萬股 成交金額 ５９４﹒５８萬
１０天平均 ０﹒７３１ 歷史波幅％ ８３﹒２２３
２０天平均 ０﹒８１６ 加權平均價 ０﹒７４３
５０天平均 ０﹒９７５ ＲＳＩ１４ ３７﹒６３０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２１８﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中駿集團控股（０１９６６） ０﹒７３ －８﹒７５
越地（００１２３） ９﹒７３ ＋０﹒３１
中海外（００６８８） ２２﹒２５ －２﹒２０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２０ －１２﹒３５
新城發展（０１０３０） ２﹒７４ －８﹒０５
潤地（０１１０９） ３３﹒５０ －２﹒３３
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －８﹒８４
碧桂園（０２００７） ３﹒１２ －１６﹒１３
萬科企業（０２２０２） １５﹒４６ －２﹒４０
綠城（０３９００） １５﹒８８ －３﹒０５
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（ｅｄ）
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