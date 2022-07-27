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01966 中駿集團控股
即時 按盤價 跌0.730 -0.070 (-8.750%)
大手異動

27/07/2022 14:43

《異動股》中駿集團控股挫近９％失守１０天線，報０﹒７３元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中駿集團控股（０１９６６）跌８﹒７５％，報０﹒７３元，
跌穿１０天線（０﹒７３１元），最低價０﹒７２元，最高價０﹒８元；成交７９９﹒８萬股，
成交金額５９４﹒５８萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２１８﹒５４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１０﹒６９萬元，加權平均成交價
０﹒７４３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９﹒６４萬元，加權平均成交價
０﹒７４５元。
　　現時，恒生指數報２０６１７，跌２８８點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１６點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５２０，跌７５點或１﹒６５％；主板成交
６４９﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交３１１４﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８２，跌２５點或０﹒２１％，成交１９５７﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒７３０　變動　　　　　－８﹒７５％
　　最高價　　　　　０﹒８００　最低價　　　　　０﹒７２０
　　成交股數　　７９９﹒８萬股　成交金額　　５９４﹒５８萬
　　１０天平均　　　０﹒７３１　歷史波幅％　　８３﹒２２３
　　２０天平均　　　０﹒８１６　加權平均價　　　０﹒７４３
　　５０天平均　　　０﹒９７５　ＲＳＩ１４　　３７﹒６３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２１８﹒５４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中駿集團控股（０１９６６）　　０﹒７３　　－８﹒７５
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒７３　　＋０﹒３１
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒２５　　－２﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２０　－１２﹒３５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７４　　－８﹒０５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒５０　　－２﹒３３
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　　－８﹒８４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１２　－１６﹒１３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４６　　－２﹒４０
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８８　　－３﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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