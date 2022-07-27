《經濟通通訊社２７日專訊》中升控股（００８８１）於２：５０ｐｍ錄得１手３７１﹒８
萬股交叉盤，每股造４５﹒５７５元，較上日收市價低２﹒６２％，涉資１﹒６９億元。
中升控股現價跌２﹒６７％，報４５﹒５５元；成交８５７﹒５６萬股，成交金額３﹒９１
億元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４０７４﹒０２萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 14:51
《大手成交》中升控股一手約３７２萬股交叉盤，涉資１﹒６９億元
《經濟通通訊社２７日專訊》中升控股（００８８１）於２：５０ｐｍ錄得１手３７１﹒８
萬股交叉盤，每股造４５﹒５７５元，較上日收市價低２﹒６２％，涉資１﹒６９億元。
中升控股現價跌２﹒６７％，報４５﹒５５元；成交８５７﹒５６萬股，成交金額３﹒９１
億元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４０７４﹒０２萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰27/07/2022 09:31 《異動股》華夏文化科技等４家公司上午９：３０異動
25/07/2022 09:56 《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４６﹒２５元
25/07/2022 09:33 《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報４７元
22/07/2022 13:58 《異動股》中升控股（００８８１）跌近６％，報４８﹒８元
22/07/2022 11:11 《異動股》融科控股等２家公司上午１１：１０異動
19/07/2022 11:41 《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報５０﹒８５元
|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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