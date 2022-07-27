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00881 中升控股
即時 按盤價 跌45.800 -1.000 (-2.137%)
大手異動

27/07/2022 14:51

《大手成交》中升控股一手約３７２萬股交叉盤，涉資１﹒６９億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中升控股（００８８１）於２：５０ｐｍ錄得１手３７１﹒８
萬股交叉盤，每股造４５﹒５７５元，較上日收市價低２﹒６２％，涉資１﹒６９億元。
　　中升控股現價跌２﹒６７％，報４５﹒５５元；成交８５７﹒５６萬股，成交金額３﹒９１
億元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４０７４﹒０２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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