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01094 中國公共採購
即時 按盤價 跌1.180 -0.070 (-5.600%)
大手異動

27/07/2022 14:54

《異動股》中國公共採購挫近１２％失守２５０天線，報１﹒１元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國公共採購（０１０９４）跌１２％，報１﹒１元，跌穿
２５０天線（１﹒１１６元），最低價０﹒６３元，創１個月新低，最高價１﹒２５元；成交
２﹒４萬股，成交金額２﹒５萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２萬元，加權平均成交價１﹒２５元。
　　現時，恒生指數報２０６０７，跌２９８點或１﹒４３％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２３點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１４，跌８２點或１﹒７９％；主板成交
６６９﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３２９１﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９１，跌１６點或０﹒１４％，成交２０５７﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒１００　變動　　　　－１２﹒００％
　　最高價　　　１﹒２５０　最低價　　　　　０﹒６３０
　　成交股數　　２﹒４萬股　成交金額　　　　　２﹒５萬
　　１０天平均　１﹒２５０　歷史波幅％　　３８﹒１０２
　　２０天平均　１﹒２８９　加權平均價　　　１﹒０４３
　　５０天平均　１﹒２８９　ＲＳＩ１４　　２１﹒１４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５
萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國公共採購（０１０９４）　　　１﹒１０　－１２﹒００
　　中國儒意（００１３６）　　　　　２﹒３１　　－１﹒７０
　　騰訊（００７００）　　　　　３２１﹒８０　　－２﹒３１
　　快手（０１０２４）　　　　　　８４﹒５０　　－０﹒１８
　　美團（０３６９０）　　　　　１８８﹒５０　　－１﹒１５
　　京東集團（０９６１８）　　　２４８﹒２０　　－１﹒２７
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１９７﹒２０　　－４﹒１８
　　百度（０９８８８）　　　　　１３５﹒８０　　－３﹒１４
　　阿里（０９９８８）　　　　　１００﹒５０　　－３﹒７４
　　網易（０９９９９）　　　　　１５０﹒６０　　－０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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