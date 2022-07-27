《異動股》中國公共採購挫近１２％失守２５０天線，報１﹒１元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國公共採購（０１０９４）跌１２％，報１﹒１元，跌穿
２５０天線（１﹒１１６元），最低價０﹒６３元，創１個月新低，最高價１﹒２５元；成交
２﹒４萬股，成交金額２﹒５萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２萬元，加權平均成交價１﹒２５元。
現時，恒生指數報２０６０７，跌２９８點或１﹒４３％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１２３點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１４，跌８２點或１﹒７９％；主板成交
６６９﹒２２億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３２９１﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９１，跌１６點或０﹒１４％，成交２０５７﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒１００ 變動 －１２﹒００％
最高價 １﹒２５０ 最低價 ０﹒６３０
成交股數 ２﹒４萬股 成交金額 ２﹒５萬
１０天平均 １﹒２５０ 歷史波幅％ ３８﹒１０２
２０天平均 １﹒２８９ 加權平均價 １﹒０４３
５０天平均 １﹒２８９ ＲＳＩ１４ ２１﹒１４６
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國公共採購（０１０９４） １﹒１０ －１２﹒００
中國儒意（００１３６） ２﹒３１ －１﹒７０
騰訊（００７００） ３２１﹒８０ －２﹒３１
快手（０１０２４） ８４﹒５０ －０﹒１８
美團（０３６９０） １８８﹒５０ －１﹒１５
京東集團（０９６１８） ２４８﹒２０ －１﹒２７
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９７﹒２０ －４﹒１８
百度（０９８８８） １３５﹒８０ －３﹒１４
阿里（０９９８８） １００﹒５０ －３﹒７４
網易（０９９９９） １５０﹒６０ －０﹒７９
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（ｅｄ）
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