《異動股》中國公共採購挫近１２％失守２５０天線，報１﹒１元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國公共採購（０１０９４）跌１２％，報１﹒１元，跌穿

２５０天線（１﹒１１６元），最低價０﹒６３元，創１個月新低，最高價１﹒２５元；成交

２﹒４萬股，成交金額２﹒５萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５萬元。現

時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２萬元，加權平均成交價１﹒２５元。

現時，恒生指數報２０６０７，跌２９８點或１﹒４３％；恒生中國企業指數報７０６２，

跌１２３點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５１４，跌８２點或１﹒７９％；主板成交

６６９﹒２２億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３２９１﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９１，跌１６點或０﹒１４％，成交２０５７﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１００ 變動 －１２﹒００％

最高價 １﹒２５０ 最低價 ０﹒６３０

成交股數 ２﹒４萬股 成交金額 ２﹒５萬

１０天平均 １﹒２５０ 歷史波幅％ ３８﹒１０２

２０天平均 １﹒２８９ 加權平均價 １﹒０４３

５０天平均 １﹒２８９ ＲＳＩ１４ ２１﹒１４６

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒５

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國公共採購（０１０９４） １﹒１０ －１２﹒００

中國儒意（００１３６） ２﹒３１ －１﹒７０

騰訊（００７００） ３２１﹒８０ －２﹒３１

快手（０１０２４） ８４﹒５０ －０﹒１８

美團（０３６９０） １８８﹒５０ －１﹒１５

京東集團（０９６１８） ２４８﹒２０ －１﹒２７

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９７﹒２０ －４﹒１８

百度（０９８８８） １３５﹒８０ －３﹒１４

阿里（０９９８８） １００﹒５０ －３﹒７４

網易（０９９９９） １５０﹒６０ －０﹒７９

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（ｅｄ）

