  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.040 -0.110 (-9.565%)
大手異動

27/07/2022 15:12

《異動股》融信中國挫近１０％穿１０天線兼創新低報１﹒０４元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》融信中國（０３３０１）跌９﹒５７％，報１﹒０４元，跌穿
１０天線（１﹒１２６元），最低價１﹒０３元，創上市新低，最高價１﹒１２元；成交
３２８﹒３５萬股，成交金額３５０﹒７８萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
６２﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１８﹒４９萬元，加權
平均成交價１﹒０６６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２４﹒３３萬元，加權平均成
交價１﹒０６７元。
　　現時，恒生指數報２０６０９，跌２９６點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５１７，跌７９點或１﹒７２％；主板成交
６９６﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒０４０　變動　　　　　－９﹒５７％
　　最高價　　　　　　１﹒１２０　最低價　　　　　１﹒０３０
　　成交股數　　３２８﹒３５萬股　成交金額　　３５０﹒７８萬
　　１０天平均　　　　１﹒１２６　歷史波幅％　　８６﹒１３７
　　２０天平均　　　　１﹒３５６　加權平均價　　　１﹒０６８
　　５０天平均　　　　１﹒７３２　ＲＳＩ１４　　２３﹒５９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６２﹒５９
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信中國（０３３０１）　　　　１﹒０４　　－９﹒５７
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒７１　　＋０﹒１０
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒２０　　－２﹒４２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２２　－１１﹒５５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７４　　－８﹒０５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４０　　－２﹒６２
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　　－８﹒８４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１４　－１５﹒５９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　　－２﹒７８
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９０　　－２﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰27/07/2022 13:06  《異動股》碧桂園服務等２家公司下午１：０５異動

其他大手異動
More

22/07/2022 11:39  《異動股》融信中國（０３３０１）跌近２％創新低，報１﹒０９元

15/07/2022 09:34  《異動股》融信（０３３０１）跌近３％創新低，報１﹒１３元

14/07/2022 10:28  《異動股》融信（０３３０１）跌逾４％創新低，報１﹒１４元

13/07/2022 09:46  《異動股》山東墨龍等２家公司上午９：４５異動

12/07/2022 13:15  《異動股》融信（０３３０１）挫逾９％創新低，報１﹒２７元

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金