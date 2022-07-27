《異動股》融信中國挫近１０％穿１０天線兼創新低報１﹒０４元

《經濟通通訊社２７日專訊》融信中國（０３３０１）跌９﹒５７％，報１﹒０４元，跌穿
１０天線（１﹒１２６元），最低價１﹒０３元，創上市新低，最高價１﹒１２元；成交
３２８﹒３５萬股，成交金額３５０﹒７８萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
６２﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１８﹒４９萬元，加權
平均成交價１﹒０６６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２４﹒３３萬元，加權平均成
交價１﹒０６７元。
現時，恒生指數報２０６０９，跌２９６點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌１２０點或１﹒６８％；恒生科技指數報４５１７，跌７９點或１﹒７２％；主板成交
６９６﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０４０ 變動 －９﹒５７％
最高價 １﹒１２０ 最低價 １﹒０３０
成交股數 ３２８﹒３５萬股 成交金額 ３５０﹒７８萬
１０天平均 １﹒１２６ 歷史波幅％ ８６﹒１３７
２０天平均 １﹒３５６ 加權平均價 １﹒０６８
５０天平均 １﹒７３２ ＲＳＩ１４ ２３﹒５９４
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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６２﹒５９
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信中國（０３３０１） １﹒０４ －９﹒５７
越地（００１２３） ９﹒７１ ＋０﹒１０
中海外（００６８８） ２２﹒２０ －２﹒４２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ －１１﹒５５
新城發展（０１０３０） ２﹒７４ －８﹒０５
潤地（０１１０９） ３３﹒４０ －２﹒６２
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －８﹒８４
碧桂園（０２００７） ３﹒１４ －１５﹒５９
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －２﹒７８
綠城（０３９００） １５﹒９０ －２﹒９３
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（ｅｄ）
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