《異動股》粵港灣控股挫逾１８％創新低，報０﹒１７７元

《經濟通通訊社２７日專訊》粵港灣控股（０１３９６）跌１８﹒４３％，報０﹒１７７元
，最低價０﹒１７７元，創上市新低，最高價０﹒２０１元；成交１８﹒２萬股，成交金額
３﹒４９萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元。現時最大淨被動買入
券商為滙信理財，金額８９４０元，加權平均成交價０﹒１８６元。
現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１７點或１﹒６３％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６７％；主板成交
７３１﹒４６億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１７７ 變動 －１８﹒４３％
最高價 ０﹒２０１ 最低價 ０﹒１７７
成交股數 １８﹒２萬股 成交金額 ３﹒４９萬
１０天平均 ０﹒２３６ 歷史波幅％ ５４﹒５４３
２０天平均 ０﹒２４８ 加權平均價 ０﹒１９２
５０天平均 ０﹒２７７ ＲＳＩ１４ １３﹒６９７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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粵港灣控股（０１３９６） ０﹒１７７ －１８﹒４３
中國外運（００５９８） ２﹒３７０ －２﹒４７
嘉里物流（００６３６） １５﹒６００ －２﹒５０
海豐國際（０１３０８） ２６﹒７５０ ＋１﹒１３
華南城（０１６６８） ０﹒５４０ －１﹒８２
碧桂園（０２００７） ３﹒１５０ －１５﹒３２
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０３﹒８００ －０﹒６８
嘉泓物流（０２１３０） ８﹒５００ －４﹒４９
粵運交通（０３３９９） ０﹒７３０ －３﹒９５
亞洲速運（０８６２０） ０﹒２００ －３﹒３８
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（ｅｄ）
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