《異動股》粵港灣控股挫逾１８％創新低，報０﹒１７７元

《經濟通通訊社２７日專訊》粵港灣控股（０１３９６）跌１８﹒４３％，報０﹒１７７元

，最低價０﹒１７７元，創上市新低，最高價０﹒２０１元；成交１８﹒２萬股，成交金額

３﹒４９萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元。現時最大淨被動買入

券商為滙信理財，金額８９４０元，加權平均成交價０﹒１８６元。

現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６８，

跌１１７點或１﹒６３％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６７％；主板成交

７３１﹒４６億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７７ 變動 －１８﹒４３％

最高價 ０﹒２０１ 最低價 ０﹒１７７

成交股數 １８﹒２萬股 成交金額 ３﹒４９萬

１０天平均 ０﹒２３６ 歷史波幅％ ５４﹒５４３

２０天平均 ０﹒２４８ 加權平均價 ０﹒１９２

５０天平均 ０﹒２７７ ＲＳＩ１４ １３﹒６９７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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粵港灣控股（０１３９６） ０﹒１７７ －１８﹒４３

中國外運（００５９８） ２﹒３７０ －２﹒４７

嘉里物流（００６３６） １５﹒６００ －２﹒５０

海豐國際（０１３０８） ２６﹒７５０ ＋１﹒１３

華南城（０１６６８） ０﹒５４０ －１﹒８２

碧桂園（０２００７） ３﹒１５０ －１５﹒３２

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０３﹒８００ －０﹒６８

嘉泓物流（０２１３０） ８﹒５００ －４﹒４９

粵運交通（０３３９９） ０﹒７３０ －３﹒９５

亞洲速運（０８６２０） ０﹒２００ －３﹒３８

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（ｅｄ）

