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01396 粵港灣控股
即時 按盤價 跌0.190 -0.027 (-12.442%)
大手異動

27/07/2022 15:31

《異動股》粵港灣控股挫逾１８％創新低，報０﹒１７７元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》粵港灣控股（０１３９６）跌１８﹒４３％，報０﹒１７７元
，最低價０﹒１７７元，創上市新低，最高價０﹒２０１元；成交１８﹒２萬股，成交金額
３﹒４９萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元。現時最大淨被動買入
券商為滙信理財，金額８９４０元，加權平均成交價０﹒１８６元。
　　現時，恒生指數報２０６１８，跌２８７點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７０６８，
跌１１７點或１﹒６３％；恒生科技指數報４５１９，跌７６點或１﹒６７％；主板成交
７３１﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１７７　變動　　　　－１８﹒４３％
　　最高價　　　　０﹒２０１　最低價　　　　　０﹒１７７
　　成交股數　　１８﹒２萬股　成交金額　　　　３﹒４９萬
　　１０天平均　　０﹒２３６　歷史波幅％　　５４﹒５４３
　　２０天平均　　０﹒２４８　加權平均價　　　０﹒１９２
　　５０天平均　　０﹒２７７　ＲＳＩ１４　　１３﹒６９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒４９萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　粵港灣控股（０１３９６）　　　　　０﹒１７７　－１８﹒４３
　　中國外運（００５９８）　　　　　　２﹒３７０　　－２﹒４７
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　１５﹒６００　　－２﹒５０
　　海豐國際（０１３０８）　　　　　２６﹒７５０　　＋１﹒１３
　　華南城（０１６６８）　　　　　　　０﹒５４０　　－１﹒８２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　　　３﹒１５０　－１５﹒３２
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　２０３﹒８００　　－０﹒６８
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　８﹒５００　　－４﹒４９
　　粵運交通（０３３９９）　　　　　　０﹒７３０　　－３﹒９５
　　亞洲速運（０８６２０）　　　　　　０﹒２００　　－３﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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