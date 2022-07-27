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02370 力高健康生活
即時 按盤價 跌3.140 -15.100 (-82.785%)
大手異動

27/07/2022 15:55

《異動股》力高健康生活挫近４２％穿５０天線，報１０﹒６６元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌４１﹒５６％，報１０﹒６６
元，跌穿５０天線（１１﹒５９４元），最低價１０﹒９８元，最高價１８﹒５元；成交
１１３６﹒９５萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出
１﹒６４億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８７５﹒１萬元，加權平均成
交價１７﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均成
交價１７﹒９８５元。
　　現時，恒生指數報２０６２６，跌２７９點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７６，
跌１０８點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５２９，跌６６點或１﹒４５％；主板成交
７９８﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒６６０　變動　　　　－４１﹒５６％
　　最高價　　　　　　１８﹒５００　最低價　　　　１０﹒９８０
　　成交股數　　１１３６﹒９５萬股　成交金額　　　　２﹒０４億
　　１０天平均　　　　１５﹒７３４　歷史波幅％　　５３﹒７１９
　　２０天平均　　　　１３﹒５５８　加權平均價　　１７﹒９３２
　　５０天平均　　　　１１﹒５９４　ＲＳＩ１４　　３８﹒４１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力高健康生活（０２３７０）　１０﹒６６　－４１﹒５６
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６６　　－７﹒３２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒６０　　　　無升跌
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４０　　－８﹒３６
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒６４　－１２﹒０５
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒９３　　－９﹒０５
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒７６　　－８﹒６１
　　保利物業（０６０４９）　　　４７﹒７５　　－０﹒７３
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒４８　－２１﹒７９
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５６　　－８﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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