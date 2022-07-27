《異動股》力高健康生活挫近４２％穿５０天線，報１０﹒６６元

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌４１﹒５６％，報１０﹒６６
元，跌穿５０天線（１１﹒５９４元），最低價１０﹒９８元，最高價１８﹒５元；成交
１１３６﹒９５萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出
１﹒６４億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８７５﹒１萬元，加權平均成
交價１７﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均成
交價１７﹒９８５元。
現時，恒生指數報２０６２６，跌２７９點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７６，
跌１０８點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５２９，跌６６點或１﹒４５％；主板成交
７９８﹒２２億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １０﹒６６０ 變動 －４１﹒５６％
最高價 １８﹒５００ 最低價 １０﹒９８０
成交股數 １１３６﹒９５萬股 成交金額 ２﹒０４億
１０天平均 １５﹒７３４ 歷史波幅％ ５３﹒７１９
２０天平均 １３﹒５５８ 加權平均價 １７﹒９３２
５０天平均 １１﹒５９４ ＲＳＩ１４ ３８﹒４１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
力高健康生活（０２３７０） １０﹒６６ －４１﹒５６
世茂服務（００８７３） ２﹒６６ －７﹒３２
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒６０ 無升跌
融創服務（０１５１６） ３﹒４０ －８﹒３６
新城悅服務（０１７５５） ６﹒６４ －１２﹒０５
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９３ －９﹒０５
雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －８﹒６１
保利物業（０６０４９） ４７﹒７５ －０﹒７３
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４８ －２１﹒７９
金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －８﹒３６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動