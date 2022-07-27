《異動股》力高健康生活挫近４２％穿５０天線，報１０﹒６６元

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌４１﹒５６％，報１０﹒６６

元，跌穿５０天線（１１﹒５９４元），最低價１０﹒９８元，最高價１８﹒５元；成交

１１３６﹒９５萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出

１﹒６４億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８７５﹒１萬元，加權平均成

交價１７﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均成

交價１７﹒９８５元。

現時，恒生指數報２０６２６，跌２７９點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７６，

跌１０８點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５２９，跌６６點或１﹒４５％；主板成交

７９８﹒２２億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒６６０ 變動 －４１﹒５６％

最高價 １８﹒５００ 最低價 １０﹒９８０

成交股數 １１３６﹒９５萬股 成交金額 ２﹒０４億

１０天平均 １５﹒７３４ 歷史波幅％ ５３﹒７１９

２０天平均 １３﹒５５８ 加權平均價 １７﹒９３２

５０天平均 １１﹒５９４ ＲＳＩ１４ ３８﹒４１１

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高健康生活（０２３７０） １０﹒６６ －４１﹒５６

世茂服務（００８７３） ２﹒６６ －７﹒３２

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒６０ 無升跌

融創服務（０１５１６） ３﹒４０ －８﹒３６

新城悅服務（０１７５５） ６﹒６４ －１２﹒０５

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９３ －９﹒０５

雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －８﹒６１

保利物業（０６０４９） ４７﹒７５ －０﹒７３

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４８ －２１﹒７９

金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －８﹒３６

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（ｅｄ）

