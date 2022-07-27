《中概異動》阿里巴巴低開３％，過去一年遭軟銀減持逾３億股

《經濟通通訊社２７日專訊》科技股開市受壓。阿里（０９９８８）現價跌３﹒２６％，報

１０１元，該股成交約２９３萬股，涉資２﹒９６億元；騰訊（００７００）跌１﹒３４％，報

３２５元；美團（０３６９０）跌１％，報１８８﹒８元；小米（０１８１０）跌１﹒５５％，

報１２﹒７２元。

根據阿里巴巴２０２２財年年報數據計算，過去一年軟銀已減持阿里逾３億股，持股比例降

至２３﹒９％。

阿里２０２２年年報顯示，截至今年７月１５日，軟銀持有阿里５０﹒６７億股普通股，持

股比例為２３﹒９％；而集團２０２１年年報則顯示，截至２０２１年７月２２日，軟銀持有約

５３﹒９億股普通股，持股量為２４﹒８％。

現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６６５，跌２２０點，低水１９點。即月國指期貨報７１０２，跌７４點

，低水３點。即月科指期貨新報４５２２，跌７２點，低水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０１元 跌３﹒２６％

騰訊（００７００） ３２５元 跌１﹒３４％

美團（０３６９０） １８８﹒８元 跌１％

小米（０１８１０） １２﹒７２元 跌１﹒５５％

京東集團（０９６１８） ２４７﹒２元 跌１﹒６７％

快手（０１０２４） ８３﹒４元 跌１﹒４８％

知乎（０２３９０） ２１﹒２元 跌１﹒４％

汽車之家－Ｓ（０２５１８） ７０﹒５５元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９９﹒９元 跌２﹒８７％

萬國數據（０９６９８） ２７﹒６元 跌１﹒９５％

百度（０９８８８） １３６﹒８元 跌２﹒４３％

微博（０９８９８） １５７﹒３元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２６﹒６５元 無升跌

網易（０９９９９） １４８﹒７元 跌２﹒０４％

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（ｅｒ）

