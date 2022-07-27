  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.160 -0.560 (-15.054%)
大手異動

27/07/2022 09:26

《異動股》碧桂園（２００７）低開１１％，擬折讓１２﹒６％配股

　　《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）擬配股籌錢還債營運，現價跌
１１﹒２９％，報３﹒３元，該股成交約８７３萬股，涉資２８８１萬元。
　　碧桂園透過配售代理瑞銀集團，擬向不少於六名獨立承配人配售８﹒７億股，佔擴大股本
３﹒６２％，每股作價３﹒２５元，比昨日收市價折讓約１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元
，為現有境外債項再融資，以及用於一般營運資金和未來發展。
　　配股完成後，該公司聯席主席楊惠妍持股由６１﹒２３％攤薄至５９﹒０２％。
　　內房及物管股開市普遍下跌。碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒１６％，報２０﹒７５元；
越地（００１２３）無升跌，報９﹒７元；中海外（００６８８）跌０﹒８８％，報２２﹒５５
元。
　　現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國
企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌
１﹒５１％。
　　即月期指新報２０６６７，跌２１８點，低水１７點。即月國指期貨報７１０２，跌７４點
，低水３點。即月科指期貨新報４５１９，跌７５點，低水８點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　　３﹒３元　跌１１﹒２９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２０﹒７５元　　跌７﹒１６％
　　越地（００１２３）　　　　　　　９﹒７元　　　　　無升跌
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒５５元　　跌０﹒８８％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３８元　　跌５﹒１８％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒４５元　　　　　無升跌
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９１元　　跌２﹒３５％
　　潤地（０１１０９）　　　　　　３４﹒１元　　跌０﹒５８％
　　萬科企業（０２２０２）　　　　１６﹒２元　　升２﹒２７％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒８１元　　跌０﹒７１％
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒０２元　　　跌２﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰27/07/2022 10:16  《異動股》碧桂園挫逾１５％失守１０天線，報３﹒１６元

下一篇新聞︰27/07/2022 09:21  《異動股》滙景控股等４家公司開市競價異動

其他大手異動
More

26/07/2022 15:13  《異動股》碧桂園升逾１４％突破１０天線，報３﹒７５元

26/07/2022 14:26  《異動股》碧桂園漲逾１０％突破１０天線，報３﹒６１元

26/07/2022 10:14  《異動股》碧桂園升逾５％突破１０天線，報３﹒４５元

26/07/2022 10:10  《異動股》潤地等２家公司上午１０：０９異動

25/07/2022 09:42  《異動股》碧桂園等２家公司上午９：４１異動

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金