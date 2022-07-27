《異動股》碧桂園（２００７）低開１１％，擬折讓１２﹒６％配股

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）擬配股籌錢還債營運，現價跌

１１﹒２９％，報３﹒３元，該股成交約８７３萬股，涉資２８８１萬元。

碧桂園透過配售代理瑞銀集團，擬向不少於六名獨立承配人配售８﹒７億股，佔擴大股本

３﹒６２％，每股作價３﹒２５元，比昨日收市價折讓約１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元

，為現有境外債項再融資，以及用於一般營運資金和未來發展。

配股完成後，該公司聯席主席楊惠妍持股由６１﹒２３％攤薄至５９﹒０２％。

內房及物管股開市普遍下跌。碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒１６％，報２０﹒７５元；

越地（００１２３）無升跌，報９﹒７元；中海外（００６８８）跌０﹒８８％，報２２﹒５５

元。

現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６６７，跌２１８點，低水１７點。即月國指期貨報７１０２，跌７４點

，低水３點。即月科指期貨新報４５１９，跌７５點，低水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒３元 跌１１﹒２９％

碧桂園服務（０６０９８） ２０﹒７５元 跌７﹒１６％

越地（００１２３） ９﹒７元 無升跌

中海外（００６８８） ２２﹒５５元 跌０﹒８８％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３８元 跌５﹒１８％

龍湖（００９６０） ２９﹒４５元 無升跌

新城發展（０１０３０） ２﹒９１元 跌２﹒３５％

潤地（０１１０９） ３４﹒１元 跌０﹒５８％

萬科企業（０２２０２） １６﹒２元 升２﹒２７％

雅居樂（０３３８３） ２﹒８１元 跌０﹒７１％

綠城（０３９００） １６﹒０２元 跌２﹒２％

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（ｅｒ）

