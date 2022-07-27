《異動股》藥明康德低開１％，惟中期盈利升７３％，不派息

《經濟通通訊社２７日專訊》藥明康德（０２３５９）中期盈利按年上升，惟現價跌

１﹒１９％，報９９﹒５元，該股成交約２萬股，涉資１５９萬元；藥明生物（０２２６９）跌

２﹒１６％，報７９﹒４元；四環醫藥（００４６０）升０﹒８５％，報１﹒１８元；中國中藥

（００５７０）無升跌，報３﹒４８元。

藥明康德公布，截至６月３０日止中期純利約４６﹒３６億人民幣，比去年同期增加約

７３﹒３％，經調整非《國際財務報告準則》溢利約４３億人民幣，升７５﹒７％，每股盈利

１﹒５９元，不派中期股息。

該集團指，收入約１７７﹒５６億人民幣，升６８﹒５％，毛利約６４﹒２７億人民幣，升

６５﹒５％，毛利率３６﹒２％，跌０﹒７個百分點。期內新增約６５０個活躍客戶至５８５０

個，全球前２０大製藥公司佔總收入的４４﹒２％，同比增長１﹒６５倍。於６月底總負債約

１９５億人民幣，資產負債比率升至３１﹒５％。

現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６８０，跌２０５點，低水４點。即月國指期貨報７１０５，跌７１點，

平水。即月科指期貨新報４５２４，跌７０點，低水３點。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１７％，成交２１﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２３８３，跌２５點或跌０﹒２１％，成交１２﹒７６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明康德（０２３５９） ９９﹒５元 跌１﹒１９％

藥明生物（０２２６９） ７９﹒４元 跌２﹒１６％

四環醫藥（００４６０） １﹒１８元 升０﹒８５％

中國中藥（００５７０） ３﹒４８元 無升跌

石藥集團（０１０９３） ８﹒４２元 無升跌

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６１元 跌０﹒８６％

復星醫藥（０２１９６） ３１﹒３元 升２﹒６２％

潤藥（０３３２０） ５﹒０８元 升１﹒６％

翰森製藥（０３６９２） １５﹒７２元 無升跌

康龍化成（０３７５９） ７０﹒８元 升３﹒６６％

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（ｅｒ）

