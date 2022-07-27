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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌96.300 -4.400 (-4.369%)
大手異動

27/07/2022 09:28

《異動股》藥明康德低開１％，惟中期盈利升７３％，不派息

　　《經濟通通訊社２７日專訊》藥明康德（０２３５９）中期盈利按年上升，惟現價跌
１﹒１９％，報９９﹒５元，該股成交約２萬股，涉資１５９萬元；藥明生物（０２２６９）跌
２﹒１６％，報７９﹒４元；四環醫藥（００４６０）升０﹒８５％，報１﹒１８元；中國中藥
（００５７０）無升跌，報３﹒４８元。
　　藥明康德公布，截至６月３０日止中期純利約４６﹒３６億人民幣，比去年同期增加約
７３﹒３％，經調整非《國際財務報告準則》溢利約４３億人民幣，升７５﹒７％，每股盈利
１﹒５９元，不派中期股息。
　　該集團指，收入約１７７﹒５６億人民幣，升６８﹒５％，毛利約６４﹒２７億人民幣，升
６５﹒５％，毛利率３６﹒２％，跌０﹒７個百分點。期內新增約６５０個活躍客戶至５８５０
個，全球前２０大製藥公司佔總收入的４４﹒２％，同比增長１﹒６５倍。於６月底總負債約
１９５億人民幣，資產負債比率升至３１﹒５％。
　　現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國
企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌
１﹒５１％。
　　即月期指新報２０６８０，跌２０５點，低水４點。即月國指期貨報７１０５，跌７１點，
平水。即月科指期貨新報４５２４，跌７０點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１７％，成交２１﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８３，跌２５點或跌０﹒２１％，成交１２﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（０２３５９）　　　　９９﹒５元　跌１﹒１９％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７９﹒４元　跌２﹒１６％
　　四環醫藥（００４６０）　　　　１﹒１８元　升０﹒８５％
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒４８元　　　　無升跌
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒４２元　　　　無升跌
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒６１元　跌０﹒８６％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　３１﹒３元　升２﹒６２％
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　５﹒０８元　　升１﹒６％
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１５﹒７２元　　　　無升跌
　　康龍化成（０３７５９）　　　　７０﹒８元　升３﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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