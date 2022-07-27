《異動股》騰盛博藥高開５％，新冠肺炎聯合療法實驗數據顯示長效

《經濟通通訊社２７日專訊》騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）現價升５﹒０５％，報９﹒９８

元，該股成交約８０萬股，涉資７９６萬元；金斯瑞生物科技（０１５４８）跌４﹒１３％，報

２７﹒８５元；信達生物（０１８０１）升０﹒４４％，報３４﹒３元；和鉑醫藥－Ｂ

（０２１４２）無升跌，報３﹒５３元。



＊治療作用至少持續整個治療時間＊



騰盛博藥公布，新的活病毒數據確認其長效新冠單克隆中和抗體「安巴韋單抗」和「羅米司

韋單抗」聯合療法對新冠病毒奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）ＢＡ﹒４╱５及ＢＡ﹒２﹒１２﹒１

亞型變異株保持中和活性。

美國馬里蘭大學實驗室進行的活病毒中和實驗數據預測，在給藥１４天後，「安巴韋單抗」

和「羅米司韋單抗」聯合療法的總血藥濃度仍保持中和超過９０％的活病毒所需濃度的１７０倍

以上。因此，其治療作用將至少持續整個治療時間。



＊療法７月７日在中國商業化上市＊



該聯合療法於去年１２月８日獲得中國國家藥品監督管理局上市批准，用於治療輕型和普通

型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者，而於今年３月１５日獲

國家衛生健康委員會批准納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，並於７月７日在

中國商業化上市。目前美國食品和藥品管理局正在對該聯合療法的緊急使用授權申請進行審核。



＊恒指低開２２１點＊



現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６７３，跌２１２點，低水１１點。即月國指期貨報７１０６，跌７０點

，高水１點。即月科指期貨新報４５２４，跌７０點，低水３點。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１７％，成交２１﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２３８３，跌２５點或跌０﹒２１％，成交１２﹒７６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ９﹒９８元 升５﹒０５％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２７﹒８５元 跌４﹒１３％

信達生物（０１８０１） ３４﹒３元 升０﹒４４％

和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２） ３﹒５３元 無升跌

三葉草生物－Ｂ（０２１９７） ３﹒４元 升１﹒８％

藥明生物（０２２６９） ７９﹒４元 跌２﹒１６％

雲康集團（０２３２５） １７﹒５４元 無升跌

百濟神州（０６１６０） １０８﹒２元 升０﹒３７％

康方生物（０９９２６） ２２﹒３元 無升跌

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（ｅｒ）

