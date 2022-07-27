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09896 名創優品
即時 按盤價 跌12.460 -1.520 (-10.873%)
大手異動

27/07/2022 09:27

《異動股》名創優品低開逾３％，沽空機構指其謊報核心業務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》名創優品（０９８９６）現價跌３﹒５８％，報１３﹒４８元
，該股成交約１萬股，涉資１４萬元。
　　沽空機構殺人鯨資本（Ｂｌｕｅ　Ｏｒｃａ　Ｃａｐｉｔａｌ）狙擊名創優品，發表研究報
告指公司謊報核心業務，公司稱中國９９％分店由獨立加盟商運營，但經調查發現，幾百間分店
由管理高層或與董事長關係密切的人士秘密擁有或經營，並非其所指的輕資產、高利潤模式，形
容名創優品是一個衰落的品牌。隔晚美股急挫１５％，收報６﹒１３美元，名創優品１股ＡＤＳ
代表４股普通股。
　　名創優品回應指控，指該沽空報告毫無依據，且包含有關公司資料之誤導性結論及詮釋，公
司董事會正在審查該等指控，並考慮採取適當行動以保護所有股東的利益。
　　現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國
企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌
１﹒５１％。
　　即月期指新報２０６７３，跌２１２點，低水１１點。即月國指期貨報７１０５，跌７１點
，平水。即月科指期貨新報４５２２，跌７２點，低水３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　名創優品（０９８９６）　　１３﹒４８元　跌３﹒５８％
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　２０﹒６０元　跌２﹒１４％
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒００元　跌３﹒２６％
　　網易（０９９９９）　　　１４８﹒７０元　跌２﹒０４％
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒２０元　跌１﹒６７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９９﹒９０元　跌２﹒８７％
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒８０元　跌２﹒４３％
　　微博（０９８９８）　　　１５７﹒３０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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