《異動股》名創優品低開逾３％，沽空機構指其謊報核心業務

《經濟通通訊社２７日專訊》名創優品（０９８９６）現價跌３﹒５８％，報１３﹒４８元

，該股成交約１萬股，涉資１４萬元。

沽空機構殺人鯨資本（Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ）狙擊名創優品，發表研究報

告指公司謊報核心業務，公司稱中國９９％分店由獨立加盟商運營，但經調查發現，幾百間分店

由管理高層或與董事長關係密切的人士秘密擁有或經營，並非其所指的輕資產、高利潤模式，形

容名創優品是一個衰落的品牌。隔晚美股急挫１５％，收報６﹒１３美元，名創優品１股ＡＤＳ

代表４股普通股。

名創優品回應指控，指該沽空報告毫無依據，且包含有關公司資料之誤導性結論及詮釋，公

司董事會正在審查該等指控，並考慮採取適當行動以保護所有股東的利益。

現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６７３，跌２１２點，低水１１點。即月國指期貨報７１０５，跌７１點

，平水。即月科指期貨新報４５２２，跌７２點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

名創優品（０９８９６） １３﹒４８元 跌３﹒５８％

泡泡瑪特（０９９９２） ２０﹒６０元 跌２﹒１４％

阿里（０９９８８） １０１﹒００元 跌３﹒２６％

網易（０９９９９） １４８﹒７０元 跌２﹒０４％

京東集團（０９６１８） ２４７﹒２０元 跌１﹒６７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９９﹒９０元 跌２﹒８７％

百度（０９８８８） １３６﹒８０元 跌２﹒４３％

微博（０９８９８） １５７﹒３０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

