《異動股》吉利（１７５）低開近３％，上半年首十省客車銷量下降

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌２﹒９７％，報１５﹒７元，

該股成交約６６萬股，涉資１０２９萬元。

據中國汽車工業協會統計分析，２０２２年上半年，客車銷量排名前十位的省市的銷量與上

年同期相比均呈下降，其中江蘇、浙江和河南降幅均超過４０％，更為明顯。２０２２年上半年

，客車銷量排名前十位的省市分別是江蘇、廣東、浙江、北京、山東、湖北、河南、四川、上海

和江西。

汽車板塊開市偏軟；長汽（０２３３３）跌１﹒２４％，報１２﹒７４元；廣汽集團

（０２２３８）跌１﹒０７％，報７﹒３８元；北京汽車（０１９５８）跌０﹒４６％，報

２﹒１７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒９８％；比亞迪（０１２１１）跌

１﹒５９％，報２８４﹒４元。

現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國

企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２０６７８，跌２０７點，低水６點。即月國指期貨報７１０９，跌６７點，

高水４點。即月科指期貨新報４５２６，跌６８點，高水１點。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１７％，成交２１﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２３８３，跌２５點或跌０﹒２１％，成交４８﹒３８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １５﹒７０元 跌２﹒９７％

長汽（０２３３３） １２﹒７４元 跌１﹒２４％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒３８元 跌１﹒０７％

北京汽車（０１９５８） ２﹒１７元 跌０﹒４６％

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒４０元 跌１﹒５９％

理想汽車（０２０１５） １３３﹒００元 跌２﹒９９％

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒９０元 跌１﹒８７％

蔚來（０９８６６） １５２﹒００元 跌１﹒９４％

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（ｈｃ）

