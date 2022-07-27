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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌15.580 -0.600 (-3.708%)
大手異動

27/07/2022 09:31

《異動股》吉利（１７５）低開近３％，上半年首十省客車銷量下降

　　《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌２﹒９７％，報１５﹒７元，
該股成交約６６萬股，涉資１０２９萬元。
　　據中國汽車工業協會統計分析，２０２２年上半年，客車銷量排名前十位的省市的銷量與上
年同期相比均呈下降，其中江蘇、浙江和河南降幅均超過４０％，更為明顯。２０２２年上半年
，客車銷量排名前十位的省市分別是江蘇、廣東、浙江、北京、山東、湖北、河南、四川、上海
和江西。
　　汽車板塊開市偏軟；長汽（０２３３３）跌１﹒２４％，報１２﹒７４元；廣汽集團
（０２２３８）跌１﹒０７％，報７﹒３８元；北京汽車（０１９５８）跌０﹒４６％，報
２﹒１７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒９８％；比亞迪（０１２１１）跌
１﹒５９％，報２８４﹒４元。
　　現時，恒生指數報２０６８４，跌２２１點或跌１﹒０６％，主板成交１４﹒７９億元。國
企指數報７１０５，跌８０點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５２７，跌６９點或跌
１﹒５１％。
　　即月期指新報２０６７８，跌２０７點，低水６點。即月國指期貨報７１０９，跌６７點，
高水４點。即月科指期貨新報４５２６，跌６８點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１７％，成交２１﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８３，跌２５點或跌０﹒２１％，成交４８﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒７０元　跌２﹒９７％
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒７４元　跌１﹒２４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３８元　跌１﹒０７％
　　北京汽車（０１９５８）　　　２﹒１７元　跌０﹒４６％
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒４０元　跌１﹒５９％
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒００元　跌２﹒９９％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒９０元　跌１﹒８７％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５２﹒００元　跌１﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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