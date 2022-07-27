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09968 滙景控股
即時 按盤價 升0.295 +0.115 (+63.889%)
大手異動

27/07/2022 09:37

《異動股》滙景復牌急升４４％，股東３﹒１５億持股被強制出售

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滙景控股（０９９６８）現價升４４﹒４４％，報０﹒２６元
，該股成交約３﹒４０億股，涉資８５１６萬元。
　　滙景控股公布，關注到於上周五（２２日）股份價格下跌及成交量上升。據董事在作出一切
合理查詢後深知、盡悉及確信，集團確認，除本公告所披露的內幕消息外，並不知悉任何導致該
股價及成交量不尋常波動的原因，或為避免公司證券出現虛假市場而必須公布的任何消息。
　　集團獲悉，在上周五，公司控股股東匯盈控股有限公司（由公司主席兼非執行董事倫瑞祥全
資擁有之公司）持有的３﹒１５億股股份被數家證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出
售。股份已自２２日上午１１時４９分起於聯交所短暫停牌，刊發本公告後今日復牌。
　　現時，恒生指數報２０７６４，跌１４１點或跌０﹒６８％，主板成交５０﹒２８億元。國
企指數報７１２９，跌５５點或跌０﹒７７％。恒生科技指數報４５６８，跌２７點或跌
０﹒６１％。
　　即月期指新報２０７６１，跌１２４點，低水４點。即月國指期貨報７１３２，跌４４點，
高水２點。即月科指期貨新報４５６５，跌２９點，平水。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或跌０﹒１３％，成交２３０﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６７，跌４１點或跌０﹒３３％，成交４２６﹒３１億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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