《異動股》滙景復牌急升４４％，股東３﹒１５億持股被強制出售

《經濟通通訊社２７日專訊》滙景控股（０９９６８）現價升４４﹒４４％，報０﹒２６元

，該股成交約３﹒４０億股，涉資８５１６萬元。

滙景控股公布，關注到於上周五（２２日）股份價格下跌及成交量上升。據董事在作出一切

合理查詢後深知、盡悉及確信，集團確認，除本公告所披露的內幕消息外，並不知悉任何導致該

股價及成交量不尋常波動的原因，或為避免公司證券出現虛假市場而必須公布的任何消息。

集團獲悉，在上周五，公司控股股東匯盈控股有限公司（由公司主席兼非執行董事倫瑞祥全

資擁有之公司）持有的３﹒１５億股股份被數家證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出

售。股份已自２２日上午１１時４９分起於聯交所短暫停牌，刊發本公告後今日復牌。

現時，恒生指數報２０７６４，跌１４１點或跌０﹒６８％，主板成交５０﹒２８億元。國

企指數報７１２９，跌５５點或跌０﹒７７％。恒生科技指數報４５６８，跌２７點或跌

０﹒６１％。

即月期指新報２０７６１，跌１２４點，低水４點。即月國指期貨報７１３２，跌４４點，

高水２點。即月科指期貨新報４５６５，跌２９點，平水。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或跌０﹒１３％，成交２３０﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２３６７，跌４１點或跌０﹒３３％，成交４２６﹒３１億元人民幣。

（ｈｃ）

