《異動股》多隻物管股遭高盛削目標，碧服跌一成，華潤萬象跌１％

《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌９﹒８４％，報２０﹒１５

元，該股成交約１３６６萬股，涉資２﹒８３億元。

高盛針對物管股發表研報，多隻股份遭下調目標價，其中龍頭碧桂園服務遭削近三成，下表

列高盛對部分物管股最新評級：



股份╱編號 目標價變動 評級變動

（元）

華潤萬象（０１２０９） ４０﹒００→４３﹒００ 賣出→中性

中海物業（０２６６９） １１﹒００→１３﹒１０ 維持買入

保利物業（０６０４９） ５４﹒００→６４﹒３０ 賣出→買入

碧服（０６０９８） ５２﹒００→３７﹒００ 維持買入

世茂服務（００８７３） ３﹒６０→２﹒６０ 維持賣出

寶龍商業（０９９０９） ６﹒４０→６﹒００ 維持中性

金科服務（０９６６６） ２７﹒００→２３﹒００ 維持買入

融創服務（０１５１６） ７﹒００→４﹒００ 買入→賣出

時代鄰里（０９９２８） ２﹒００→１﹒３０ 中性→賣出

旭輝永升（０１９９５） １４﹒８０→１０﹒００ 維持買入

新城悅服務（０１７５５） １２﹒００→９﹒３０ 維持中性

雅生活（０３３１９） １５﹒２０→１３﹒００ 維持中性

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



現時，恒生指數報２０６９２，跌２１３點或跌１﹒０２％，主板成交９９﹒５２億元。國

企指數報７０９９，跌８５點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４５４０，跌５５點或跌

１﹒２１％。

即月期指新報２０６９９，跌１８６點，高水６點。即月國指期貨報７１００，跌７６點，

高水１點。即月科指期貨新報４５４２，跌５２點，高水２點。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或跌０﹒２５％，成交４５２﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２３５２，跌５５點或跌０﹒４５％，成交８１６﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） ２０﹒１５元 跌９﹒８４％

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒０５元 跌１﹒５０％

中海物業（０２６６９） ８﹒３２元 跌２﹒１２％

保利物業（０６０４９） ４８﹒４０元 升０﹒６２％

世茂服務（００８７３） ２﹒７７元 跌３﹒４８％

寶龍商業（０９９０９） ４﹒５１元 跌５﹒０５％

金科服務（０９６６６） １６﹒１０元 跌５﹒１８％

融創服務（０１５１６） ３﹒５２元 跌５﹒１２％

時代鄰里（０９９２８） １﹒２３元 跌３﹒９１％

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒１３元 跌５﹒９８％

雅生活（０３３１９） １０﹒３６元 跌３﹒００％

新城悅服務（０１７５５） ７﹒２７元 跌３﹒７１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

