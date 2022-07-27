《異動股》安踏、李寧跌逾３％，大摩建議低買勿高追

《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）現價跌３﹒８３％，報８９﹒０５元

，該股成交約４１３萬股，涉資３﹒６９億元，盤中高見９２﹒２元，最低見８８﹒３５元；李

寧（０２３３１）跌３﹒６７％，報６５﹒７元；申洲國際（０２３１３）跌２﹒８８％，報

８２﹒６元；普拉達（０１９１３）升０﹒４６％，報４３﹒７５元。

摩根士丹利發表報告，指Ａｄｉｄａｓ下調下半年大中華地區收入預測，由持平下調至按年

下跌多過１０％，該公司認為第三季復甦差過預期。大摩預料，安踏及李寧市場份額持續增長，

對兩股持「增持」評級，但在不確定性之下，更傾向低買而不是追逐反彈。

此外，大摩預料，滔搏下半年銷售額增長２０％，認為與Ａｄｉｄａｓ銷售預測差異，是由

於估計Ａｄｉｄａｓ佔滔搏銷售額約３０％；Ｎｉｋｅ和小品牌可以表現更好；Ａｄｉｄａｓ表

示其目標是在下半年清理多餘的庫存，意味零售商銷售速度必須快於品牌的銷售，預計滔搏的

Ａｄｉｄａｓ銷售將有正增長。

現時，恒生指數報２０６２１，跌２８４點或跌１﹒３６％，主板成交７２５﹒８１億元。

國企指數報７０６９，跌１１５點或跌１﹒６１％。恒生科技指數報４５２０，跌７５點或跌

１﹒６４％。

即月期指新報２０６３２，跌２５３點，高水１０點。即月國指期貨報７０７４，跌１０２

點，高水５點。即月科指期貨新報４５２４，跌７０點，高水３點。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或跌０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８９﹒０５元 跌３﹒８３％

李寧（０２３３１） ６５﹒７元 跌３﹒６７％

申洲國際（０２３１３） ８２﹒６元 跌２﹒８８％

普拉達（０１９１３） ４３﹒７５元 升０﹒４６％

新秀麗（０１９１０） １６﹒５６元 跌２﹒２４％

特步國際（０１３６８） １３﹒１２元 跌０﹒７６％

滔搏（０６１１０） ６﹒５３元 跌５﹒３６％

波司登（０３９９８） ４﹒６３元 跌２﹒９４％

佐丹奴國際（００７０９） １﹒８４元 跌０﹒５４％

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（ｐｃ）



