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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌89.450 -3.150 (-3.402%)
大手異動

27/07/2022 15:29

《異動股》安踏、李寧跌逾３％，大摩建議低買勿高追

　　《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）現價跌３﹒８３％，報８９﹒０５元
，該股成交約４１３萬股，涉資３﹒６９億元，盤中高見９２﹒２元，最低見８８﹒３５元；李
寧（０２３３１）跌３﹒６７％，報６５﹒７元；申洲國際（０２３１３）跌２﹒８８％，報
８２﹒６元；普拉達（０１９１３）升０﹒４６％，報４３﹒７５元。
　　摩根士丹利發表報告，指Ａｄｉｄａｓ下調下半年大中華地區收入預測，由持平下調至按年
下跌多過１０％，該公司認為第三季復甦差過預期。大摩預料，安踏及李寧市場份額持續增長，
對兩股持「增持」評級，但在不確定性之下，更傾向低買而不是追逐反彈。
　　此外，大摩預料，滔搏下半年銷售額增長２０％，認為與Ａｄｉｄａｓ銷售預測差異，是由
於估計Ａｄｉｄａｓ佔滔搏銷售額約３０％；Ｎｉｋｅ和小品牌可以表現更好；Ａｄｉｄａｓ表
示其目標是在下半年清理多餘的庫存，意味零售商銷售速度必須快於品牌的銷售，預計滔搏的
Ａｄｉｄａｓ銷售將有正增長。
　　現時，恒生指數報２０６２１，跌２８４點或跌１﹒３６％，主板成交７２５﹒８１億元。
國企指數報７０６９，跌１１５點或跌１﹒６１％。恒生科技指數報４５２０，跌７５點或跌
１﹒６４％。
　　即月期指新報２０６３２，跌２５３點，高水１０點。即月國指期貨報７０７４，跌１０２
點，高水５點。即月科指期貨新報４５２４，跌７０點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９９，跌８點或跌０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　　８９﹒０５元　跌３﹒８３％
　　李寧（０２３３１）　　　　　６５﹒７元　跌３﹒６７％
　　申洲國際（０２３１３）　　　８２﹒６元　跌２﹒８８％
　　普拉達（０１９１３）　　　４３﹒７５元　升０﹒４６％
　　新秀麗（０１９１０）　　　１６﹒５６元　跌２﹒２４％
　　特步國際（０１３６８）　　１３﹒１２元　跌０﹒７６％
　　滔搏（０６１１０）　　　　　６﹒５３元　跌５﹒３６％
　　波司登（０３９９８）　　　　４﹒６３元　跌２﹒９４％
　　佐丹奴國際（００７０９）　　１﹒８４元　跌０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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